Какая белорусская обитель может принять монахов Киево-Печерской лавры?

Любая обитель Белорусской православной церкви готова принять монахов из Киево-Печерской лавры, но есть несколько наиболее вероятных вариантов: в числе них и один из самых старых белорусских мужских монастырей – Китеинская обитель в Орше, данное мнение высказал Sputnik эксперт в области религиоведения.

В четверг на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ Александр Лукашенко заявил, что наша страна готова принять монахов из Киево-Печерской лавры, которых выселяют киевские власти. Дело в том, что Киево-Печерской лаврой до недавнего времени владели монахи, поддерживающие московский патриархат. В условиях войны украинские власти решили дальше не терпеть такую ситуацию.

«Конечно, в Беларуси найдут место монахам из Киево-Печерской лавры. Это может быть и Жировичский монастырь, и Кутеинский монастырь в Орше, и Свято-Елисаветинская обитель», – сказал собеседник Sputnik.

Он также отметил, что пока в публичном пространстве нет информации о том, что монахи Киево-Печерской лавры попросились в Беларусь, чтобы пережить трудные времена.

«Думаю, что вопрос о том, где их разместят, будет зависеть от того, сколько монахов и насельников из Киева приедет в Беларусь. Возможно, их поселят в разных обителях», – сказал он.

Собеседник агентства также отметил, что среди наиболее вероятных, можно рассматривать и Свято-Богоявленский Кутеинский мужской монастырь в Орше. «Это один из старых монастырей – в начале осени ему исполняется 400 лет», – сказал эксперт. В настоящее время там проживают пять монахов.

В Беларуси насчитывается 10 мужских православных монастырей. Один из самых древних – это Свято-Елисеевский Лавришевский мужской монастырь, он основан во второй половине XIII века. В обители живут 10 насельников.

Ранее Синод БПЦ сделал заявление о том, что в случае насильственного выселения монашествующих из Киево-Печерской лавры они могут обрести место дальнейшего иноческого подвига в монашеских обителях Беларуси.