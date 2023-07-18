Как «звучат» 50 белорусских рублей?

Если внимательно присмотреться к белорусской банкноте номиналом 50 рублей, на одной из сторон можно заметить изображение нотного стана.

Как оказалось, это не случайный набор нот, нарисованный дизайнером купюры для красоты и полноты композиции, а часть настоящего музыкального произведения, причём весьма символичного и знакового для белорусов.

Как «звучат» 50 рублей? Сыграть отрывок из музыкальной композиции, которую дизайнеры белорусских банкнот решили увековечить таким необычным способом, решила одна из TikTok блогерш под ником @olka_fil777.

Узнаете мелодию с первых нот?