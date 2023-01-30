«Как же бесит!»: почему от негромкого звука взрывается мозг

Мизофония – расстройство эмоционального восприятия совершенно обычных звуков. Если проще, при этом нарушении человек плохо переносит определенные звуки, которые повсеместно сопровождают нас. Это состояние – не официальный диагноз, многие люди, включая врачей, просто не знают о нем. Впервые выделить его в качестве самостоятельного расстройства предложили в 2001 году.

Точных сведений о глобальной распространенности мизофонии нет, пишет medportal.ru. Немногочисленные исследования показывают, что ее умеренные или тяжелые проявления можно обнаружить у 6-20% людей.

ЧТО ЧУВСТВУЮТ ПРИ МИЗОФОНИИ

Чаще всего люди остро реагируют на звуки еды, жевание, питья, которые производят окружающие. Также это могут быть звуки обрезания ногтей, дыхания, кашля, свиста, сморкания и другие. Эти звуки не кажутся громкими или резкими большинству людей, но очень слышны людям с проблемой. Раздражающими обычно являются не одиночные, а повторяющиеся звуки.

При триггерных звуках люди, страдающие мизофонией, могут ощущать гнев, отвращение, тревожность.

Поскольку раздражающие таких людей звуки очень распространены, мизофония может приводить к социальной изоляции. Описаны попытки суицида на фоне этого расстройства

ОТКУДА БЕРЕТСЯ МИЗОФОНИЯ?

Этот вопрос изучен плохо. Некоммерческая организация «Институт мизофонии» указывает, что расстройство чаще развивается у людей с повышенной тревожностью, находящихся под влиянием стресса, на фоне навязчивого поведения. Чаще оно появляется как реакция на повторяющиеся звуки, которые издают родители. Похоже, важную роль в развитии расстройства играет необходимость слушать триггерные звуки без возможности уйти. Изредка главным триггером при мизофонии являются движения, которые и сопровождают определенные звуки.

Исследование 2017 года обнаружило роль островковой коры (островка) головного мозга в механизмах мизофонии. Этот отдел головного мозга играет роль в эмоциональных реакциях (гнева, отвращения). Кроме того, он обеспечивает в мозге координацию сигналов, которые поступают в него снаружи (например, в виде звуков) и из различных органов (от сердца, легких, и так далее). Оказалось, что островок в ответ на тригерные звуки передает возбуждение в другие отделы мозга, в том числе, в отвечающие за долгосрочную память и эмоции.

В 2021 году ученые выяснили, что у людей с мизофонией есть сильная функциональная связь между участками коры головного мозга, которые отвечают за движения лица и за восприятие звуков. Они предполагают, что это связь приводит к активации так называемых двигательных «зеркальных нейронов», которая в норме активируются, чтобы человек мог в уме воспроизвести чужие движения.

«Мы думаем, что у людей с мизофонией происходит невольная чрезмерная активация зеркальной системы, что приводит к ощущения, что звуки, которые делают другие люди, как бы внедряются в их тело, независимо от их желания», – объяснил возможный механизм расстройства доктор Сухбиндер Кумар (Sukhbinder Kumar) из Ньюкаслского университета.

ЧТО ПОМОГАЕТ ПРИ МИЗОФОНИИ

Крупный анализ научной литературы, проведенный в 2018 году, показал, что методов лечения этого расстройства с доказанной эффективностью не существует. Однако «Институт мизофонии» указывает, что при этом расстройстве может помочь когнитивно-поведенческая терапия и определенный вид гипнотерапии.

Новые открытия связи между мизофонией и двигательными нейронами дают ученым идеи для разработки новых методов лечения.

«Любопытно, что некоторым людям с мизофонией легче переносить симптомы, подражая действиям, которые производят триггерные звуки. Возможно, это возвращает ощущение контроля ситуации», – объяснил Кумар. Вероятно, новые методы терапии будут включать определенные движения или воздействие на двигательные отделы мозга.