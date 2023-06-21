Как загореть быстро и безопасно?

- Используйте солнцезащитный крем с SPF 30. Наносите его за 15-20 минут до выхода на улицу. SPF 30 достаточно силен, чтобы блокировать лучи UVA и UVB, но не настолько силен, чтобы вы не загорели. Не используйте средства для загара, которые не содержат солнцезащитного фактора.
- Не забывайте наносить солнцезащитный крем с SPF на макушку головы, если она не защищена волосами, а также на ладони, стопы, губы.
- Если у вас нет осложнений при обычном пребывании на солнце, безопасно загорать без солнцезащитного крема можно до 20 минут каждый день. Но чтобы снизить риск солнечных ожогов, лучше придерживаться 5-10 минут, напоминает 24health.by.
- Грамотно выбирайте время для загара. Солнце, как правило, сильнее всего с полудня до 16:00. Именно в этот период времени оно может нанести наибольший ущерб и увеличить риск рака кожи из-за мощного воздействия ультрафиолета на кожу. Если у вас очень светлая кожа, лучше всего загорать утром до 11:00 или днем после 16:00.
- Не стремитесь загореть за один день. Начиная с 10 минут на солнце, постепенно день за днем увеличивайте время загорания на 5 минут, пока не достигнете 30. Получаса достаточно для безопасного загара.
- Часто меняйте позу. Это поможет избежать ожога одной части тела.
- Пейте много чистой воды. Это предотвратит обезвоживание организма и пересушивание кожи.
- Делайте перерывы. В тени нужно находиться в два раза дольше, чем на солнце. Перерывы позволят коже передохнуть от сильного жара.
- Ешьте правильные продукты, которые способствуют красивому загару. Например, те, что содержат бета-каротин (морковь, капуста). Некоторые исследования показывают, что бета-каротин может способствовать снижению восприимчивости к солнцу у людей с фоточувствительными заболеваниями. А также продукты, богатые ликопином, например, помидоры и арбуз. Научные исследования показывают, что ликопин помогает защитить кожу от ультрафиолетовых лучей.
- Чтобы загар лучше ложился и дольше держался, попробуйте накануне использовать мягкие скрабы и отшелушивающие косметические средства для тела.