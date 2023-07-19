Как вырабатывать больше гормонов счастья?

Эти советы могут показаться банальными, но они точно работают.

Просто начинайте их исполнять.

Итак, по мнению известного доктора-эндокринолога Зухры Павловой, синтезу гормонов счастья способствуют:

1. Любимая музыка, культурные мероприятия, выставки.

2. Собственное творчество. Годится все, что угодно – вязание, лепка, выпиливание лобзиком.

3. Обучение. Любое – хоть кулинарные курсы, хоть высшая математика.

4. Полезная и вкусная еда и ее приготовление.

5. Доброе общение с близкими людьми. Пандемия показала, что для многих это обуза, а значит, надо учиться ладить со своими. Это может стать мощным источником силы, кровь не водица, как говорится.

Еще вам информация к размышлению. Как-то в одной из западных стран объединили дома престарелых и дома малюток и заметили, что всем стало легче жить на свете. Одни получили внимание, другие заботу, и жизнь заиграла другими красками. Смело можно сказать, что у младенцев стал вырабатываться окситоцин и серотонин, а у стариков еще и эндорфины, что невозможно было достигнуть другими средствами, не навредив изношенной сердечно-сосудистой и другим системам.

6. Прогулки на свежем воздухе, особенно в солнечную погоду, одно из самых эффективных лекарств

7. Физкультура. Даже очень-очень простая, типа два притопа – три прихлопа.

8. Смех. Есть исследования, что смех способствует быстрейшему восстановлению и выздоровлению пациентов. Для этого в стационарах показывали кинокомедии и отмечали, что процесс выздоровления ускорялся.

9. Массаж, сауны, хамам и прочие удовольствия. Профессиональный массаж способен повысить все четыре гормона и сделать вас счастливее. Если нет возможности пойти к специалисту, можно помассировать себе ноги, рук, шею, даже порасчесывать волосы. Это тоже доставляет удовольствие.

10. И напоследок, поцелуи и объятия. Они дают не только чувство радости и счастья, но и чувство безопасности, чего так не хватает в нашей стрессовой жизни. Так что старайтесь целовать и обнимать ваших близких при любой возможности.