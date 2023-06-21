Как выглядит женщина, которая сделала 200 пластических операций?

Паула Теберт, известная за океаном как Лейси Уайлд, на себе не экономит. За свои 55 лет женщина легла под нож не менее 200 раз и заплатила за это более 800 тысяч долларов.

Значительную часть денег на операции ей присылали поклонники из Европы, причем анонимно. Но несмотря на все преимущества в виде популярности, роскошных подарков и дохода, она не чувствует себя абсолютно счастливой.

«Посмотрим правде в глаза: я выгляжу нестандартно. За мной ежедневно следят папарацци, снимают на мобильный телефон, поэтому я редко выхожу на улицу. Если вы такой, как я, то вас определенно будут осуждать», — откровенно рассказала красавица таблоиду The Sun. Кроме того, ее формы требуют постоянного внимания: Паула отметила, что вынуждена тщательно следить за весом, чтобы импланты и филлеры оставались на нужных местах. Добавлять корректирующие операции к тем, что уже сделаны, опасно.

И хотя о своих трансформациях американка не жалеет, она уверена: девушки должны избегать пластических операций как можно дольше.

«Если вы начнете колоть лицо, вы не сможете остановиться», — уверяет она. К тому же любое вмешательство стоит немалых денег. И даже если средств у вас достаточно, говорит Паула, десять раз подумайте, не платите ли вы за внешность своей жизнью.