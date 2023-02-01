Как выглядит Виктория Азаренко в компьютерной игре?

Белорусская теннисистка возмутилась своим виртуальным образом.

Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко, которая на недавнем Открытом чемпионате Австралии дошла до полуфинала, возмутилась своим внешним видом в компьютерной игре Matchpoint — Tennis Championships.

«Это ужасно! — написала Азаренко на своей страничке в твиттере. — И почему я выгляжу, как Каспер Рууд?»

Многие болельщики отмечают, что «компьютерная Азаренко» и на самом деле похожа на норвежского финалиста двух турниров «Большого шлема» Каспера Рууда.

«Странно, что в компьютерной игре Каспер Рууд не выглядит, как Виктория Азаренко», — с юмором добавляют любители тенниса на форумах.

Алесь Светланич.