Как выглядит Виктория Азаренко в компьютерной игре?

Белорусская теннисистка возмутилась своим виртуальным образом.
Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко, которая на недавнем Открытом чемпионате Австралии дошла до полуфинала, возмутилась своим внешним видом в компьютерной игре Matchpoint — Tennis Championships.
«Это ужасно! — написала Азаренко на своей страничке в твиттере. — И почему я выгляжу, как Каспер Рууд?»
Многие болельщики отмечают, что «компьютерная Азаренко» и на самом деле похожа на норвежского финалиста двух турниров «Большого шлема» Каспера Рууда.
«Странно, что в компьютерной игре Каспер Рууд не выглядит, как Виктория Азаренко», — с юмором добавляют любители тенниса на форумах.
Алесь Светланич.