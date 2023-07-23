Как выглядит Спасо-Преображенский собор после ракетного удара по Одессе

В ночь на 23 июля Россия нанесла массированный ракетный удар по Одессе. По сообщению ВСУ, было выпущено 19 ракет разных типов.

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил, что в ходе ночной атаки погиб один человек и еще 19 получили ранения, среди них четверо детей. 14 человек госпитализированы.

Ракеты попали в том числе в крупнейший православный храм Одессы — Спасо-Преображенский кафедральный собор Украинской православной церкви. Храм получил значительные повреждения, разрушена юго-восточная часть здания, на месте попадания ракеты возник пожар.

«Пострадали православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы», — говорится в сообщении городской администрации.

«Разрушения колоссальные, попало в правую часть и пробило до минус первого этажа. Половина собора осталась без крыши. Порушены центральные сваи, фундамент. Вылетели все окна, лепнина. Был пожар, загорелась часть, где в церкви продаются иконы и свечи», — рассказал клирик Одесской епархии УПЦ архидьякон Андрей Пальчук.