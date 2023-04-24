Как выглядит мама Арины Соболенко?

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Аддзел навін
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Юлия Соболенко. Фото из соцсетей.
Юлия Соболенко. Фото из соцсетей.

Вторая ракетка мира Арина Соболенко через соцсети поздравила с днем рождения свою маму — Юлию Соболенко.

«С днем рождения эту молодую леди, — так подписано фото на странице в Инстаграм у Юлии Соболенко. — Снова 18!»

За пару часов пост собрал сотни комментариев. Многие делали комплименты маме известной белорусской теннисистки.

«Такая красивая! Какая мама, такая и дочь! — писали поклонники Соболенко и комментаторы. – Выглядите просто великолепно! Счастья большого-большого! Вам и вашим прекрасным дочкам!»

Как выглядит мама Арины Соболенко?
Юлия Соболенко. Фото из Инстаграм.
Мама и дочь. Фото из Инстаграм.
Мама и дочь. Фото из Инстаграм.
Юлия и Арина Соболенко. Фото из соцсетей.
Юлия и Арина Соболенко. Фото из соцсетей.
Арина Соболенко с мамой и сестрой. Фото из Инстаграм Юлии Соболенко.
Арина Соболенко с мамой и сестрой. Фото из Инстаграм Юлии Соболенко.

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