Как выглядит брендированный мяч, которым будут играть в матче за Суперкубок

Уже 25 февраля в Минске на стадионе «Динамо-Юни» в матче за Суперкубок Беларуси сыграют «Гомель» и солигорский «Шахтер».

Как сообщает Белорусская федерация футбола, в этой игре будут использованы стильные черно-белые мячи Uhlsport Revolution Thermobonded с ярким логотипом турнира с эмблемой Betera.

Впервые в истории белорусского футбола будет проведен официальный поединок брендированными мячами.

Uhlsport GmbH — немецкая компания, известный производитель спортивной одежды, обуви и инвентаря. Компания была основана в 1948 году.

Компания производит и продаёт продукцию под брендами uhlsport, Kempa, Spalding и BLK.