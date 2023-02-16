Как вернуться в Беларусь, не обращаясь в спецкомиссию?

Что делать, если, например, по семейным обстоятельствам срочно нужно приехать в Беларусь, но есть опасения, что вас задержат прямо на границе, а процесс обращения в специальную комиссию может затянуться на неопределенное время?

Специально для «Народной Воли» юрист и бывший следователь прокуратуры Олег Волчек провел правовой ликбез, основанный на положениях действующего уголовно-процессуального и административно-процессуального законодательства.

Как опротестовать административный арест?

Допустим, гражданин Беларуси некоторое время находился за пределами страны, а по месту жительства к нему приходили представители милиции, чтобы исполнить решение суда о направлении правонарушителя для отбывания административного ареста. Многие из тех, кто уехал, интересуются: не возникнет ли проблем при пересечении границы, если истекли сроки давности для привлечения к аресту?

Сроки давности исполнения постановления о наложении административного ареста прописаны в ч.2 ст. 14.5 ПИКоАП. Постановление о назначении административного ареста не подлежит исполнению в случае, если не было приведено в исполнение в течение года со дня вступления в законную силу.

Но тут есть маленькая проблема: надо удостовериться, аннулировано ли исполнение суда по аресту. Предлагаю не спешить с выездом, пока не осуществите следующие процессуальные действия.

Так, согласно ст. 14.4. ПИКоАП РБ постановление о наложении административного взыскания с отметкой об исполнении возвращается в суд, вынесший постановление, если иное не установлено законодательными органами. В данной норме закона прямо не указано, что постановление возвращается в суд в случае исполнения решения или из-за невозможности в течение одного года его исполнить. Поэтому лицу, привлекаемому к административному аресту, необходимо через своего представителя по доверенности или защитника обратиться с ходатайством в районный суд и убедиться, что в отношении него снят арест в связи со сроками давности.

Если не прошёл год с момента вступления в законную силу постановления о привлечении к административной ответственности, можно арест опротестовать.

Так, согласно ст. 13.6 ПИКоАПРБ лицо, подвергнутое административному взысканию, может восстановить срок на обжалование или опротестование постановления по делу об административном правонарушении (вступившего в законную силу), но только в случае пропуска по уважительной причине. Это сложно, но думаю, что одной из уважительных причин может являться длительное пребывание человека за границей, когда у него отсутствовала возможность оперативно и своевременно участвовать в административном процессе.

С учетом сегодняшнего времени, судебные органы примут жалобу по таким основаниям.

Вышестоящий суд при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, личностью и имущественным положением, может по жалобе гражданина принять три решения: отменить постановление полностью, частично или прекратить дело.

После того, как защитник получит такое решение, надо будет обязательно обратиться в органы внутренних дел по месту жительства, чтобы убедиться, что действительно сняты все ограничения на въезд и выезд из страны. Только в таком случае гражданин может спокойно пересечь государственную границу без препятствий.

А было ли уголовное дело?

За последние три года у меня как у бывшего следователя прокуратуры часто спрашивали: как узнать о наличии претензий у органов предварительного расследования к конкретному лицу? Даже если у человека проводится обыск или его допрашивают в качестве свидетеля, не факт, что он в будущем может стать подозреваемым или обвиняемым.

Однако некоторые, не выдержав общения со следователями, быстро покидали страну. Два года прошло, а человек мне пишет: мол, хотел бы вернуться, но не знаю, есть против меня уголовное дело или нет. А обратиться в комиссию для некоторых – риск попасть под контроль.

Самый быстрый и простой способ, как узнать свой статус по уголовному делу, если таковое есть – оформить договор с защитником, который направит запрос в Следственный комитет, прокуратуру. В запросе будет поставлен один вопрос: является ли гражданин подозреваемым или обвиняемым по кому-либо уголовному делу.? В течение 10 дней (а может, и раньше) защитник получит ответ.

Может быть несколько вариантов о процессуальном положении лица, по которому запрашивался запрос: уголовное преследование прекращено; находится в статусе обвиняемого и избрана мера пресечения (заключение под стражу, подписка о невыезде и надлежащем поведении; личное поручительство; залог; домашний арест и др.); подозреваемый, но без меры пресечения; свидетель по делу.

Самым неприятным будет, если человек признан обвиняемым и в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В этом случае защитнику в порядке ст.119 УПК РБ необходимо обратиться с ходатайством на имя следователя и к прокурору об изменении меры пресечения, гарантировав, что подзащитный будет по первому требованию являться для проведения процессуальных действий. И здесь обращаю внимание, что это всё зависит от обстоятельств, которые будут указаны в ходатайстве защитника.

Я, когда работал следователем, при изменении меры пресечения с содержания под стражей на более мягкую, учитывал следующие обстоятельства: у гражданина нет судимостей; есть постоянное место жительства и работа (если нет, то хорошо приложить ходатайство организации, что она готова принять его на работу); является единственным кормильцем в семье; положительные характеристики с предыдущих мест работы и по месту жительства; по делу были выявлены новые обстоятельства, которые не позволили применять ранее меру пресечения.

Я считаю, что уважительной причиной, почему человек покинул страну, можно учитывать его эмоциональное состояние, правовой нигилизм, отсутствие материальных средств на защитника, страх получить строгие санкции со стороны правоохранительных органов, хотя на самом деле, возможно, никто и не собирался его задерживать и привлекать к уголовной ответственности.

Полагаю, что при таких обстоятельствах изменение меры пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде или другую более мягкую– вполне реально. Тем более власть заявила, что готова делать шаги для достижения компромисса и снятия напряжения в обществе.

Как заключить договор с белорусским адвокатом, находясь за границей?

Здесь нет проблемы: близкий родственник или просто друг может прийти в юридическую консультацию и заключить договор на оказание юридической помощи.

Если нет денег на оплату услуг адвоката, можно самому написать письменное обращение на имя начальника Следственного комитета Республики Беларусь и Генерального прокурора Республики Беларусь и отправить его по почте.

В соответствии с законом «Об обращении граждан и юридических лиц», в течении 15 дней будет дан ответ. Единственное, необходимо указать белорусский адрес, поскольку правоохранительные органы не будут направлять официальный ответ в другую страну из-за отсутствия бюджетных средств на такую пересылку писем.

В моей практике был случай, когда бывший сотрудник КГБ выехал в одну из европейских стран в связи с участием в избирательной кампании одного из кандидатов в 2006 году, и к нему возникли претензии со стороны следственных органов. После 13 лет пребывания за границей, он решил вернуться на Родину. Чтобы не платить деньги адвокату, я посоветовал ему письменно обратиться с запросом в прокуратуру и Следственный комитет, которые дали ответ: к вам претензий нет, можете возвращаться. Сегодня он живет в Беларуси, получает пенсию и живет с семьей, воспитывает внуков.

Найти дорогу домой

Я не являюсь членом специально комиссии, которая занимается рассмотрением вопросов возвращения в страну. Но как правозащитник и юрист стараюсь в рамках действующего законодательства дать полезный совет тем, кто хочет срочно вернуться в Беларусь по семейным обстоятельствам, из-за проблем со здоровьем, возможной депрессии, отсутствия перспектив далее оставаться на чужбине. Ситуации бывают очень разные.

Я не гарантирую, что представленные мной правовые механизмы, как изменить меру пресечения, прекратить дело, изменить правовой статус по уголовному делу, являются стопроцентными для положительного решения моих земляков, поскольку в каждом конкретном случае будет их судьбу решать следователь, прокурор или судья с учетом всех тех правовых норм и жизненных обстоятельств, о которых я говорил выше.

Моя цель – объяснить, что можно сделать, основываясь на тех белорусских законах, которые работают здесь и сейчас.

Если у кого-то возникнут дополнительные вопросы по этой теме – буду рад помочь, обращайтесь!

Несмотря ни на что, я стараюсь оставаться оптимистом. И верю, что нет никаких препятствий для примирения, что всем нам нужны мир и единство. Эта сложная работа, но мы в ответе за судьбу страны и судьбу будущих поколений. И, как сказано в Притчах Соломона, «Бог нам посодействует».

Олег ВОЛЧЕК, правовед, старший следователь прокуратуры в 1994-1998 годах.