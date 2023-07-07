Как в соцсетях отреагировали на новую платформу Threads — «убийцу твиттера»

Корпорация Meta запустила новую соцсеть Threads, которую прозвали «убийцей твиттера» из-за похожего визуала и функционала: лента тоже состоит из микроблогов.

За первые семь часов в ней зарегистрировались 10 миллионов пользователей, а в России Threads стала самым скачиваемым приложением даже несмотря на то, что соцсеть доступна только с VPN (приложение работает на базе инстаграма, заблокированного в России).

В сети активно обсуждают преимущества и недостатки новой платформы. Многие считают, что говорить о её практичности пока рано: алгоритмы в сети пока не настроены, поэтому пользователи видят в ленте всё подряд.

Несмотря на то что Threads и Twitter очень похожи, пользователи обратили внимание на то, что в твиттере предпочитают писать о простой, домашней жизни, уюте, в то время как в Threads скорее присутствуют «инстаграмные» тенденции: стремление продемонстрировать роскошь и красивую жизнь.

Больше всего вопросов у пользователей вызвал тот факт, что просто так удалить свой аккаунт из Threads нельзя: вместе с ним удалится и аккаунт в инстаграме.

В сети появилось много мемов про Threads. Пользователи сравнивают платформу с твиттером и шутят, что особенно нелегко придётся SMM-менеджерам компаний, которым теперь придётся публиковать контент ещё в одной соцсети.

Вопросы к Цукербергу после запуска приложения появились и у Илона Маска, который подаёт в суд. По словам главы Twitter, Цукерберг переманивал его сотрудников, которые были в курсе коммерческих тайн, и в итоге создал приложение «под копирку».

«Конкуренция — это нормально, нечестная игра — нет», — написал он в твиттере.