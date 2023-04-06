Как в Беларуси проходит подготовка подразделений региональной группировки войск?

Об этом рассказал начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил генерал-майор Александр Бас.

«На сегодняшний день подготовка региональной группировки войск – это ключевая и важнейшая задача, поставленная Главнокомандующим Вооруженными Силами, — говорит он. — И мы ее выполняем…

Белорусские военнослужащие выполняют все взятые на себя союзнические обязательства.

Обучением и подготовкой подразделений региональной группировки войск занимается более 500 белорусских инструкторов. Они имеют высочайший уровень необходимых практических навыков и знаний. Этот факт подтвержден отзывами российских коллег и результатами контрольных занятий.

Для подготовки задействован ряд полигонов и участков местности. В Беларуси создана современная учебно-материальная база, тренажерные комплексы. Тренировочный процесс основан на современных формах и способах ведения боевых действий. Созданы прекрасные бытовые условия. Сам процесс подготовки основан на опыте ведения боевых действий в ходе специальной военной операции, мы адаптируем этот опыт и применяем для обучения личного состава, входящего в состав региональной группировки войск.

Еще в начале прошлого года мы активно анализировали формы и способы применения войск в ходе СВО. На этой основе внесли изменения в программы подготовки наших подразделений. Осуществляется подготовка как по отдельным специальностям, так и действиям в составе малых групп. Акценты делаем на взаимозаменяемость, владение большинством видов вооружения, ведение боевых действий на любой местности, в том числе в городских условиях, с использованием БПЛА различных типов и других современных образцов вооружения, военной и специальной техники.

Система подготовки региональной группировки войск на территории нашей страны работает как часы. Взаимодействие отлажено как на уровне центров принятия решений, так и на уровне бойцов. И белорусы и россияне готовы к выполнению задач по защите Союзного государства в любой момент и в любых условиях обстановки. Это в интересах как Вооруженных Сил Республики Беларусь, так и Российской Федерации. Задача у нас одна: плечом к плечу с нашими российскими братьями в случае любой агрессии против Союзного государства защитить наши народы»