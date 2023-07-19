Как в Беларуси наказывают за кражу из магазина бутылки водки?

В одном из гипермаркетов Молодечно средь бела дня 29-летний молодечненец в состоянии алкогольного опьянения совершил кражу.

Суд Молодечненского района рассмотрел в открытом заседании уголовное дело по обвинению безработного жителя Молодечно в открытом похищении имущества.

Как рассказал Kraj.by помощник прокурора Молодечненского района Святослав Титович, мужчина пришел в магазин, взял бутылку водки стоимостью 9 рублей 36 копеек и направился мимо кассы к выходу. Эти действия заметила кассир, которая кричала ему, чтобы остановить. Однако злоумышленник убежал, прихватив с собой украденное. Сотрудники гипермаркета вызвали милицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В суде обвиняемый признал свою вину и полностью возместил материальный ущерб.

Суд приговорил молодечненца к наказанию в виде общественных работ сроком на 300 часов, то есть выполнения осужденным бесплатного труда на пользу общества.