Как улучшить жилищные условия: есть нюансы

Кому положена субсидия на строительство жилья и как стать на очередь на улучшение жилищных условий по месту работы в Минске? На эти и другие вопросы на «прямой лини» в агентстве «Минск-новости» ответила начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Елена Лукашевич. Мы посчитали, что информация будет полезна и нашим читателям.

«Подскажите, пожалуйста, если мы стоим в очереди на квартиру с двумя детьми как молодая семья, положена ли нам какая-то субсидия на строительство жилья?»

— Да, субсидия на погашение кредита по Указу Президента Республики Беларусь № 240 может предоставляться молодым (в возрасте до 31 года) супругам, имеющим двоих несовершеннолетних детей. Но при этом должны быть соблюдены два условия: чтобы подошла ваша очередь на улучшение жилищных условий и дом, в котором вы будете осуществлять строительство квартиры, был в установленном порядке включен в перечень объектов, строящихся с привлечением данного вида государственной поддержки.

«Я из Витебска. Могу ли стать на очередь на улучшение жилищных условий по месту работы в Минске? Читал, что существует такая возможность, если проработал 10 лет в организациях столицы. Но возникают вопросы: важны регистрация самого предприятия или место работы (так как в трудовой указывается только предприятие) и стаж должен быть непрерывным или в совокупности?»

— По законодательству, если вы не имеете регистрации в Минске, но проработали на предприятиях и (или) в организациях, расположенных (т. е. зарегистрированных по юридическому адресу) в столице в совокупности не менее 10 лет (этот стаж суммируется), то вы можете претендовать на постановку на учет по месту работы в Минске как лицо, не имеющее в пользовании и (или) собственности жилья на территории Минска и Минского района. Отсутствие жилья подтверждается соответствующими справками органов государственной регистрации недвижимости и справкой о занимаемом жилом помещении по месту регистрации по месту жительства (в вашем случае — в Витебске).

«Я живу в Минске более 10 лет в арендуемом жилье, договоры аренды были составлены не на всех местах проживания. По трудовой книжке в столице работаю более 10 лет. Могу ли я стать на очередь как нуждающаяся на получение льготного кредитования на покупку жилья в Минске?»

— Стать на учет по месту жительства (в администрации района по месту проживания) вы сможете только при наличии для этого оснований (например, проживание по договору найма жилья частного жилищного фонда) и при условии наличия регистрации в столице не менее 10 лет. По месту работы вы можете стать на такой учет и без минской регистрации, но только в том случае, если будет подтверждено наличие в совокупности 10-летнего срока работы на предприятиях и в организациях Минска. В обоих случаях вы должны соответствующими справками подтвердить отсутствие в собственности и (или) пользовании другого жилья в столице и Минском районе.

«Проживаю в общежитии 20 лет, с 2007-го стою на очереди на улучшение жилищных условий. За это время вырос сын, ему уже 20, очередь поделили, но предложения на строительство нет. Раз в год хожу узнать, когда же мне что-то предложат. Ответ один: «Строим только для многодетных». Есть ли у меня возможность получить наконец-то свое жилье?»

— Термин «получить свое жилье» уже не применяйте, поскольку в вашем случае оно может быть только построено, в том числе с привлечением государственной поддержки (в Минске — при проживании в общежитии не менее 10 лет при условии отсутствия в собственности жилья (его долей) на территории Республики Беларусь, в городах-спутниках — на общих основаниях).

Действительно, приоритетным правом на улучшение жилищных условий пользуются многодетные семьи, а также другие категории граждан, с перечнем можно ознакомиться на странице управления жилищной политики сайта Мингорисполкома в разделе «Предоставление государственной финансовой поддержки». Очередники общей группы учета могут воспользоваться правом на строительство жилья в городе-спутнике Смолевичи с предоставлением льготного кредита. Информация о наборе заявлений от желающих осуществлять строительство в городе-спутнике размещается на сайтах районных администраций, Мингорисполкома, публикуется в газете «Минский курьер». Недавно завершен сбор заявлений на строительство квартир в жилом доме № 18 по генплану в Смолевичах, цена 1 м2 жилья в нем составляет 2 264,06 рубля. Также вы можете неограниченное количество раз обращаться за предоставлением отдельного арендного жилья при публикации информации о его наличии на сайте районной администрации и Мингорисполкома (здесь решающую роль будет играть дата постановки на учет обратившихся претендентов — преимущество за тем, кто ранее всех принят на такой учет). Так что способов улучшения ваших жилищных условий достаточно.

«Если семья не молодая и не многодетная, возможно ли получить жилье? Подошла наша очередь, а мы просто стоим дальше. Как так? Мы не люди, получается».

— Трудоспособные очередники строят (приобретают) жилье либо с привлечением государственной поддержки (категории, имеющие на это право, определены законодательством) или без таковой, но с возможностью воспользоваться кредитом банка по пониженной ставке (сейчас порядка 13 % годовых), а также с налоговым вычетом. Нет смысла просто стоять, нужно пробовать строиться в городах-спутниках (там предусмотрен льготный кредит) либо подавать заявление на предоставление арендного жилья.