Как убрать вены около глаз?

Об этом рассказал флеболог, хирург медицинского центра «Санте» Денис Мазынский.

«Из-за специфических анатомических характеристик этой области такие вены наиболее заметны у пациентов со светлой кожей, — рассказал доктор Мазынский. — Удаление параорбитальных вен и височных вен на аппарате VBeam Prima — самый простой способ решить проблему.

Показания к процедуре — наличие косметических дефектов на коже в области висков и вокруг глаз: неэстетичные, заметные, выпирающие вены.

Что делает лазер?

Лазерный луч проникает через кожу и запаивает сосуд, не повреждая кожу.

Во время удаления лазером вен под глазами и на висках анестезия не применяется.

Болезненные ощущения во время процедуры сведены к минимуму, благодаря встроенному криогену: охлаждение снижает дискомфорт при лечении и защищает кожу от повреждения, рядом лежащие ткани от перегрева.

Как подготовиться к процедуре?

Специальной подготовки не требуется.

Реабилитация:

Параорбитальные сосуды не играют серьезную роль в кровотоке. Вены под глазами уходят без синяков, достаточно 1-2 процедур. После процедуры можно спокойно заниматься своими делами.

Возможна отечность нижних век до 3-5 дней. В отличие от склеротерапии, исключено появление гематом и синяков на лице.

Когда будет результат?

После лазерных вспышек сосуд исчезает на глазах в буквальном смысле слова. То есть эффект виден сразу.

Оценить окончательный результат проведенного лечения можно через 1 месяц».