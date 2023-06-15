Как сложилась жизнь врача Артема Сорокина?

Напомним, что вечером 12 ноября 2020 года в реанимации Больницы скорой помощи в Минске умер 31-летний активист Роман Бондаренко. За сутки до этого узнаваемые люди приехали на «Площадь Перемен» срезать бело-красно-белые ленты, завязался спор, и в итоге Романа скрутили и забрали в микроавтобус. Что происходило после этого – не известно, но в больницу он поступил с травмами, не совместимыми с жизнью.

Позже властями было заявлено, что Роман Бондаренко был нетрезв, хотя в интернете появился протокол операции, в котором указывалось: в крови Романа было ноль промилле алкоголя.

А еще через некоторое время были задержаны врач-анестезиолог Больницы скорой помощи Артем Сорокин и журналистка Екатерина Борисевич.

Руководство Генпрокуратуры поспешило сообщить, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.178 (разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

«Действуя умышленно, без служебной необходимости подозреваемый (имеется в виду Артем Сорокин. – Ред.) вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса, которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко, – говорилось в сообщении Генпрокуратуры. – Тем самым он разгласил врачебную тайну, при этом представил недостоверную информацию».

Суд признал медика виновным «в умышленном разглашении медицинским работником без профессиональной и служебной необходимости сведений о наличии заболевания, диагнозе и результатах медицинского освидетельствования пациента и разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия».

2 марта 2021 года Артема Сорокина приговорили к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год, и в зале суда отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Сейчас врач не обсуждает события трехлетней давности, но его знакомые рассказывают, что «Артем по-прежнему работает в Больнице скорой помощи врачом-анестезиологом».

«После суда он взял на какое-то время отпуск, — говорят собеседники. – Надо было время, чтобы отойти от времяпровождения в СИЗО, побыть с семьей и детьми, а их у Артема трое – Миша, Федя и Лия.

Но затем он сразу же вышел на прежнюю работу – в Больницу скорой помощи. Проблем с восстановлением не было, коллектив принял Артема, как родного».

Артем Сорокин с семьей живет в Марьиной Горке. Жена Наталья (тоже медик) раньше работала в Руденской городской больнице, но сейчас трудится в Минске в страховой компании.

«У него график такой, что дежурства – практически каждый день, — рассказывают знакомые Артема. – И каждый день он ездит из Марьиной Горки в Минск на электричке. Самый настоящий трудоголик!».

«На велосипеде из деревни, где живет семья, добирался до железнодорожной станции, — рассказывали раньше родители Артема Сорокина. — Велосипед оставлял на вокзале и ехал на электричке в столицу. На машине все-таки накладно ездить в Минск и обратно. Наташа с Артемом вообще как белки в колесе крутились, потому что нужно было и кредит, который взяли на строительство дома, ежемесячно гасить, и на отдых собирать.

Им участок дали в деревне, которая находится всего в паре километров от Марьиной Горки. Свой дом – это было для Артема мечтой всей жизни. Взяли кредит, года четыре строили».

Собеседники говорят, что Артем и Наташа до сих пор — в постоянных заботах и хлопотах. С тремя детьми сложно, но родители делают все от них возможное. Живут будущим, а не прошлым.

Сергей ЗАБЛОЦКИЙ.