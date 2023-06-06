Как сэкономить на отключении горячей воды?

В период отключения горячего водоснабжения собственникам и нанимателям тем не менее может начисляться плата за эту услугу. В чем причина и как избежать неоправданных трат, агентству «Минск-Новости» рассказала ведущий специалист управления по начислению жилищно-коммунальных и прочих услуг филиала «Единый расчетно-справочный центр г. Минска» КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» Екатерина Евсюченя во время проведения прямой линии в контакт-центре Мингорисполкома.

Подавляющее большинство жителей столицы рассчитывается за воду по приборам учета. Оплата горячей воды – это оплата теплоэнергии, затраченной на ее подогрев. Само количество горячей воды (в м3) оплачивается по тарифам на водоснабжение и канализацию, обращает внимание специалист.

На время профилактических отключений в жилой дом не поступает сетевая вода, которая подогревает холодную до необходимой температуры. Но установленный на стояке горячего водоснабжения прибор учета этого «не знает» и фиксирует проходящую по трубе холодную воду как горячую. Жильцы могут машинально поворачивать смеситель в ванной или на кухне в положение, когда из крана должна течь горячая вода. То есть пользуются несуществующей услугой.

– В конце месяца потребитель, как обычно, снимает показания счетчиков и осуществляет ввод данных в ЕРИП при оплате коммунальных платежей за текущий месяц. И на всю воду, которую зафиксировал «горячий» прибор учета, умножается количества тепла в Гкал согласно действующему тарифу как за подогрев воды, – отмечает Евсюченя.

Специалист также напоминает: предельно допустимый субсидируемый тариф на теплоснабжение (отопление и подогрев воды) с 1 июня изменился и составил 24,7187 рубля за 1 Гкал (было 21,9245 рубля). Это предусмотрено Указом Президента Республики Беларусь от 30 декабря 2022 г. № 461 «Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2023 год».