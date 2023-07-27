Как сэкономить 1000 евро за год

Если вы хотите экономить деньги в быту, начните с купюр в пять евро. За этим простым приемом сбережения стоит определенная психология.

Как объясняет портал Finanzen.net, этот трюк работает очень просто. Если в сдаче с покупок или при снятии денег в банкомате оказалась пятиевровая купюра, ее нужно просто отложить в сторону, ограничившись другими купюрами или монетами в кошельке.

Если исходить из того, что в среднем в неделю можно использовать четыре пятиевровые купюры, то, по расчетам портала, это составит более тысячи евро в год.

Где собирать пятиевровые купюры – решать вам. Психологический эффект такого способа экономии: как правило, пятиевровые суммы не слишком велики, но в итоге складываются в солидную сумму, которой можно порадоваться.

Тем же, кто предпочитает работать с еще меньшими суммами, портал рекомендует использовать, например, одно- или двухевровые монеты. Или, если хотите, с более крупными купюрами.

Главное – последовательно применять это правило. При желании можно также установить для себя период накопления. Просто попробуйте.