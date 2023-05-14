Главный тренер «Шахтера» Алексей Бага на послематчевой пресс-конференции после игры с брестским «Динамо» (2:0) дал оценку игре, а также рассказал, как себя чувствует команды в нынешней обстановке.

— Огромная благодарность футболистам за профессиональное отношение к работе, особенно в свете последних событий и новостей. Не было такой «абыякавасці», если можно так сказать. Заслуженная победа, много моментов создали. Хотя нужно отдать должное и сопернику — это достаточно крепкий коллектив. Приятно, что выиграли. Приятны отношение и понимание ребят, и больше всего — смотреть, что происходит внутри раздевалки, на базе, в автобусе, как ребята относятся ко всему, что с нами происходит. Это самый большой плюс. Честно говоря, низкий поклон за это.

— Сегодня было не слишком много публики, но люди вас массово поддерживали, скандировали «Шахтер» — чемпион!» Как вы на это реагируете?

— Приятно это все слышать. Во время игры не всегда все можешь расслышать. Огромная благодарность каждому, кто пришел. И тут же хочу сказать слова благодарности сказать работникам стадиона, которые готовили поле. Матч заканчивался поздновато, но были женщины и дети. Приятно чувствовать, что ты не один.

Ранее Бага в эфире «Беларусь 5» высказался о том, как команда отреагировала на лишение чемпионского титула, сложившуюся ситуацию и наказание от КДК БФФ.

— Вчера у нас была большая беседа, разговор, телемост — как угодно называйте. Старались вытащить из ребят какую-то информацию и сами что-то им рассказать. Мне понравилось, как провели это время, понравилось, что они говорили. Они меня услышали. Уверен, что они через какое-то время это будет большим плюсом для их карьер, и они будут играть на крупных стадионах. Я убежден в этом. На нас это не сказалось: мы хорошо себя чувствуем внутри команды: на базе, в автобусе. В таком коллективе приятно находиться.