Как сейчас выглядит Андрей Дмитриев?

Его фото в клетке в зале суда опубликовало belta.by.

Сегодня в суде Московского района Минска началось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении экс-кандидата в президенты Андрея Дмитриева.

«Обвиняемый находится под стражей, — сообщает БелТА. — Он обвиняется в активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

Согласно обвинению, Дмитриев в период с 23 августа по 6 сентября 2020 года умышленно, находясь в Минске, принял активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти. При этом он публично выкрикивал лозунги.

Отмечается, что эти действия повлекли нарушение работы транспорта: движение, в том числе городского пассажирского транспорта, остановилось. Такие действия, отмечается в обвинении, повлекли длительное нарушение общественного спокойствия, а также препятствовали нормальной работе КТУП «Минсктранс»».

Дмитриев полностью признал свою вину.

«Экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев после оглашения предъявленного ему обвинения сообщил, что полностью признает свою вину и раскаивается, — информирует belta.by. — В обвинении, озвученном государственным обвинителем, говорится, что Дмитриев трижды участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях. В каждом из указанных случаев он присоединялся к группе граждан, грубо нарушавших общественный порядок. Находясь на проезжей части дороги, в том числе вблизи проспекта Независимости в Минске, вместе с другими участниками массовых беспорядков блокировал и преграждал путь транспортным средствам, в результате чего движение, в том числе пассажирского транспорта, было приостановлено.

Отмечается, что обвиняемый отказался выполнить законные требования сотрудников ОВД прекратить эти действия, нарушающие общественный порядок. В ходе допроса Дмитриев рассказал, что о месте и времени сбора участников несанкционированных массовых мероприятий узнавал из новостей, но точного источника не помнит».