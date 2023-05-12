Как сегодня живет Юрий Чиж?

У известного бизнесмена сложные отношения с семьей.

— Есть проблемы по владению бизнесом – семья воспользовалась ситуацией, пришла к управлению основной части компаний и сегодня категорически не видит моего участия в делах, — поделился некоторыми подробностями своей жизни Юрий Чиж.

— В вашем владении что-то осталось?

— Магазины «Простор», ряд социальных проектов — хоккейный клуб «Соболь», Ледовая арена в Березе и этнический центр «Соболи», который буду достраивать и развивать.

— Как ваши дети развивают бизнес?

— У моей бывшей семьи не стоит задача развивать бизнес, все идет к тому, чтобы распродать активы… Так, несколько компаний готовят к банкротству, а фармацевтический бизнес продают. Распродают и другие активы, в том числе и социального назначения.

В нарушение положений декрета президента назначили директором СООО «ТрайплФарм» менеджера, которого уволил с данной должности по дискредитирующим обстоятельствам, с чем в своё время согласился и суд. Я написал жалобу в Администрацию президента, но больше двух месяцев ничего не происходит. Получается, что декреты президента можно нарушать? Хочу обратить внимание, что речь идет о такой сфере бизнеса, которая связана с жизнью человека.

— Вы оформили свой бизнес на детей тогда, когда впервые попали под санкции Евросоюза?

— Да, оформил, но фактическим собственником всегда оставался я.

Сейчас вместе с адвокатами готовлю ряд исковых заявлений в суд, однако правоохранительные органы по моим заявлениям затягивают проверки, и у меня нет возможности знакомиться с материалами проверок. Но я терпеливый, подожду…

— Вы со Светланой Борисовной официально развелись?

— Да, с пятого раза. На мой взгляд, представители супруги затягивали процесс — то неявками в суд, то непредставлением документов.

— Где теперь живете?

— Как и раньше – в Логожеске.

— Вы ушли из семьи сразу после того, как вышли из СИЗО?

— Да. Понял, что в этом доме меня совсем не ждали. Поэтому решил никого не смущать.

— Потом разговаривали?

— Было пару попыток медиации, но не получилось.

— Перемирие возможно? Говорят же: сильные люди могут прощать…

— Я не держу зла…

— До вашей последней посадки у вас с женой были нормальные отношения?

— Мы уже не жили вместе.

— Рядом с вами сегодня есть другая женщина?

— Нет. Один. Место вакантно.

— Получается, сегодня вы вынуждены фактически все в очередной раз начинать с нуля. Вас это не пугает?

— Дело в том, что я не собираюсь начинать с нуля. Я верну все, что мне принадлежит.

Как и обещал, сделаю все возможное, чтобы сохранить рабочие места, сохранить и развивать мои социальные проекты, сохранить все предприятия и особенно – такое стратегически важное для нашей страны, как фармацевтический завод в городе Логойске.

Марина КОКТЫШ.