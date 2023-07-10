Как разрешили инцидент на границе с Литвой?

Литовская сторона заставила белорусские компетентные органы принять обратно гражданина Пакистана, из-за которого закрывали пограничный пункт пропуска «Мядининкай», сообщил глава департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.

Напомним, в субботу, 8 июля, литовские пограничники закрыли для международного движения пункт пропуска «Мядининкай». Причиной послужила попытка гражданина Пакистана попасть в Литву по поддельному виду на жительство одной из стран ЕС.

«Литовская сторона (…) по сути заставила белорусские компетентные органы принять обратно гражданина Пакистана, оснований для въезда которого вообще не было. Они воспользовались этим и фактически заблокировали въезд на пункте пропуска», –заявил Бегун на пресс-конференции в понедельник.

«С учетом того, что въезд и выезд должен быть с учетом законодательства, он вынужден был попросить у нас (Беларуси) статус беженца и защиты, что и было четко выполнено», – сказал он, добавив, что пакистанца пустили на территорию страны и сейчас его ходатайство находится на рассмотрении в установленном порядке.

«Казалось бы, такая банальная ситуация, связанная с тем, что гражданин Пакистана, который в установленном порядке был пропущен пограничной службой на выезд из Беларуси. Он имел соответствующую шенгенскую визу, не был допущен на территорию Литовской республики в силу того, что шенгенская виза якобы была на недействительная или была украдена. Мы обстоятельств не знаем», – сказал Бегун.

Кроме того, продолжил Бегун, гражданин Пакистана заявил, что хочет получить статус беженца на территории Литвы.

Несмотря на то, что Литовская Республика является полноценным членом конвенции о статусе беженца, доступ на территорию этой страны ему тоже был закрыт, подчеркнул глава департамента по гражданству и миграции МВД.

По его словам, получилось так, что человек без паспорта завис на нейтральный территории.

Напомним, что работа пункта пропуска была возобновлена только вечером в воскресенье, 9 июля. КПП был парализован более суток.