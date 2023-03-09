Как прошла инаугурация: Петр Павел вступил в должность президента Чехии

Генерал Петр Павел официально стал президентом Чехии.

9 марта в стенах Пражского Града состоялась торжественная церемония инаугурации – политик принес присягу и возглавил республику на ближайшие пять лет.

Павел стал четвертым по счету президентом самостоятельной Чехии – после Вацлава Гавела, Вацлава Клауса и Милоша Земана.

На церемонии инаугурации присутствовали около 850 человек – председатели обеих палат парламента, другие ведущие политики, общественные деятели.

Туристы и горожане могли наблюдать за происходящим в прямом эфире во дворе Пражского Града, где установили большие мониторы.

Петр Павел принял присягу из рук председателя Сената Милоша Выстрчила, его рука была положена на Конституцию.

«Я клянусь в верности Чешской Республике, — сказал он. — Я обещаю соблюдать ее Конституцию и законы. Я клянусь своей честью занимать свой пост в интересах всего народа и в меру своих знаний и совести», — сказал он.

«Прошло шесть месяцев с тех пор, как я попросил вас о доверии на выборах, — сказал президент Петр Павел. — Вначале мы сформировали небольшую команду, постепенно она становилась все шире, число сторонников росло, пока в этом году я не стоял перед переполненными площадями.

Благодаря вам мы можем внести свой вклад в возвращение политики, основанной на ценностях. Благодаря вам правда снова победила. Выборы завершили работу избирательной команды, но они начали гораздо более сложную и долгую работу для новой команды. Сегодня эта команда — все мы: те, кто голосовал за меня, и те, кто не голосовал. Мы вместе столкнулись с проблемами и только вместе сможем их решить.

Неправда, что наше общество слишком разделено. Скорее, мы больше привыкли говорить о том, что его разделяет».

После произнесения Павелом клятвы оркестр президентской стражи исполнил гимн Чехии, а военные сделали 21 артиллерийский залп с холма Петршин.

Церемонии инаугурации предшествовал обед бывшего и будущего президента Чехии с супругами.

В начале обеда Земан символически вручил Павлу орден Белого льва и орден Томаша Гаррига Масарика, которые по закону полагаются каждому президенту. Земан также вручил Павлу президентский ключ от Коронной палаты, где хранятся Королевские драгоценности.

Напомним, что Петр Павел родился 1 ноября 1961 года в городе Плана (Пльзенский край). Вся его жизнь была связана с армией. В 2018 году он ушёл на пенсию в звании генерала армии.

Его избирательная кампания была построена на образе бравого генерала: в названии сайта, в социальных сетях и в целом во всей рекламной продукции активно использовалось наименование «генерал Павел», публиковались фотографии в военной форме с орденами, в текстах встречалась военная терминология («пора использовать крупный калибр!» и т.п.). Слоган кампании было обещание «Вернём в Чехию порядок и покой».

Генерал Павел считает, что Европа должна была действовать против России более жёстко ещё в 2014 году, после оккупации Крыма. Он поддерживает поставки оружия в Украину, эмбарго на российскую нефть и вступление Украины в ЕС в будущем. Генерал поддерживает переход на евро, в остальных же экономических вопросах полагается на экспертов, не высказывая собственного мнения.

Петр Павел женат второй раз, имеет двоих сыновей от первого брака.

В понедельник он отправится в свой первый зарубежный визит — в Словакию.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Бывший президент Чехии Милош Земан снова стал обычным гражданином без президентской неприкосновенности. Как пишет чешская пресса, «это ознаменует не только конец его политической карьеры, но и новый этап в истории Чехии, поскольку один из последних участников «бархатной революции» уходит из политики».

Во вторник Милош Земан переехал из своего замка в Ланах в свой новый дом в Ланах. Его автомобиль сопровождали два других, и Земан вышел из него в гараже. Он не стал общаться с журналистами.

Сообщается, что замок в Ланах является летней резиденцией чешских президентов, и Земан провел там значительную часть своего президентского срока.

Новое здание, которое Земан в прошлом называл бунгало, стоит на тихой улице на окраине Лан, недалеко от объездной дороги. Йозеф Гошек, житель Лан и владелец Зала хоккейной славы, продал Земану участок под строительство около четырех лет назад. «Строительство началось примерно через год после этого», — сказал Гошек. Оно было завершено в прошлом году».

По словам Гошка, в последнее время местные жители говорили о переезде, но никакой дополнительной информации не было.