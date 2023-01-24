Как при помощи Wi-Fi можно следить за людьми

Исследователи из Университета Карнеги-Меллона разработали метод создания цифровой трехмерной модели человеческого тела и его передвижений в комнате с использованием одних лишь маршрутизаторов Wi-Fi. Иными словами, с помощью только сигналов Wi-Fi можно следить за людьми буквально через стены.

Для этого благого дела использовали ПО DensePose — систему трехмерного сканирования пикселей на поверхности человеческого тела (по фотографии), пишет techxplore.com. Когда-то DensePose разработали лондонские исследователи и ИИ-инженеры Facebook. Теперь на основе этой системы создали нейросеть, которая сопоставляет мощность, фазу и амплитуду сигналов Wi-Fi, отправляемых и получаемых маршрутизаторами, с координатами на теле человека, рисуя 3D-модель человека по Wi-Fi.

Ожидается, что новая технология станет более эффективной альтернативой камерам, поскольку позволяет преодолеть такие препятствия, как плохое освещение и мертвые зоны, с которыми сталкиваются обычные объективы техники видеофиксации.

Хохма в том, что разработчики позиционируют свое решение как прогресс в области прав на неприкосновенность частной жизни.

«В большинстве домов уже есть Wi-Fi, поэтому эту технологию можно легко масштабировать для наблюдения за самочувствием пожилых людей или просто для выявления подозрительного поведения», — говорят они.

Непонятно, правда, что может подпасть под «подозрительное поведение», если эта технология когда-нибудь выйдет на массовый рынок. А она выйдет.