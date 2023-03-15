Как правильно выращивать лимоны?

Об этом на специальном практикуме «Всё о лимонах» расскажут в Ботаническом саду.

«Цитрусовые растения с каждым годом становятся всё популярнее, — говорят в Ботаническом саду. — Сегодня многие пытаются вырастить дома цитрусовые растения, при этом сталкиваясь со множеством проблем. Среди которых, важными остаются вопросы подбора цитрусовых для выращивания в домашних условиях, а также тонкостей ухода за ними.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси 17 марта — 19 марта приглашает на практикум «Всё о лимонах», где вы получите самую актуальную и полезную информацию об этих цитрусовых.

На практикуме мы обсудим агротехнику выращивания; научимся правильно пересаживать лимоны; освоим обрезку и формирование кроны;

получим консультацию по подкормке саженцев.

Вас также ждёт посещение оранжереи плодовых цитрусовых растений.

Научимся выращивать лимоны у себя дома!»