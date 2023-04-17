Как правильно хранить кулич и сколько хранятся крашеные яйца?

Что делать, чтобы куличи не зачерствели, и в какие сроки желательно успеть съесть творожную пасху и крашеные яйца.

Как правильно хранить кулич

Свежеиспеченное изделие нельзя сразу убирать на хранение. Его следует оставить при комнатной температуре до полного остывания на 4–5 часов.

Если при выпекании использовалась бумажная форма, то кулич можно оставить прямо в ней. Так он точно не зачерствеет.

Плотный слой глазури также позволит выпечке дольше оставаться мягкой. Считается, что идеальная температура для хранения пасхального кулича составляет +3–5°С, поэтому его обычно держат в прохладном месте: холодильнике, на балконе или в погребе.

Классические сдобные куличи при правильном хранении не портятся и не засыхают примерно 7–10 дней. Изделия на творожном тесте более влажные, поэтому и срок годности у них меньше. Такую выпечку сразу после остывания надо держать в холодильнике, но даже в этом случае рекомендуется съедать ее в течение 3 дней.

В чем хранить кулич?

Полиэтиленовый пакет. Положите кулич в пакет, выдавите лишний воздух, а края плотно завяжите. Идеальный вариант — использовать пакет с зип-застежкой, так как он более герметичен. Важный нюанс: в пакет надо класть полностью остывшую выпечку, иначе внутри образуется конденсат, мякиш размокнет и быстро заплесневеет.

Пищевая пленка. По аналогии с пакетом перед заворачиванием в пленку кулич обязательно остудите.

Полотенце. Подойдет и обычное хлопчатобумажное полотенце, но лучше всего брать льняное. Оберните им кулич и положите в прохладное место.

Хлебница. Придется очистить ее от оставшихся крошек и убрать все другие хлебные изделия. Можно даже протереть изнутри слабым уксусным раствором, чтобы устранить посторонние запахи. Еще можете положить в хлебницу дольку очищенного картофеля или ломтик яблока. Эти народные хитрости помогут сохранить кулич свежим.

Эмалированная кастрюля. Чтобы выпечка не впитала никаких неприятных запахов и дольше сохранила мягкость, оберните ее в полотенце или пленку, положите в сухую эмалированную кастрюлю и плотно закройте крышкой. Емкость должна стоять в прохладном месте.

Марля, пропитанная алкоголем. При таком способе срок хранения кулича увеличивается до 3 недель. Пропитайте марлю ромом или коньяком, оберните выпечку, положите в пакет и поместите в прохладное место или холодильник.

Срок хранения творожной пасхи

Чтобы пасха не испортилась раньше времени, для ее приготовления надо выбирать свежий творог. Этот продукт имеет очень короткий срок годности, поэтому перед покупкой внимательно читайте этикетку и проверяйте дату изготовления.

Готовый десерт сразу же ставьте в холодильник. Сырая пасха может храниться не больше 2 дней, а заварная чуть дольше — 3, максимум 4 дня. Однако если в процессе освящения творожное изделие довольно долго находилось в теплом помещении, то съесть его нужно будет как можно быстрее.

Если после праздника осталось довольно много пасхи и вы чувствуете, что она вот-вот испортится, приготовьте из нее сырники, запеканку или оладьи.

Сколько хранятся крашеные яйца

Так же, как и в случае с творожной пасхой, для окрашивания следует выбирать только свежий продукт.

Если в процессе варки у каких-то яиц треснула скорлупа, их нужно съесть сразу же, а не хранить, так как в трещинах очень быстро образуется патогенная микрофлора.

Не стоит варить яйца дольше 20 минут, потому что это плохо скажется на желтке — он может стать некрасивого зелено-голубого оттенка.

Яйца всмятку плохо подходят для пасхального стола, потому что у них очень маленький срок годности — не дольше 2 дней в холодильнике.

Лучше всего готовить яйца вкрутую. Самое подходящее время варки — 10–15 минут.

Что касается непосредственно окрашивания, то при использовании луковой шелухи и других натуральных красителей вареные яйца могут храниться при температуре +2–4°С около 7 дней. Если использовать термопленку или химические красители, то скорлупа не будет «дышать», поэтому время хранения уменьшится до 2–3 дней в холодильнике.

Кстати, вместо того чтобы долго хранить пасхальные блюда, ими можно угостить соседей, коллег и друзей. Будет хороший повод выпить чаю в приятной компании!