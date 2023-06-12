Как понять, что у вас дефицит витаминов?

Витамины и минералы необходимы организму, поэтому очень важно знать симптомы, которыми ваш организм сообщает об их нехватке.

1. Ломкие волосы и ногти

Множество факторов могут вызвать ломкость волос и ногтей. Один из них – нехватка биотина. Биотин, также известный как витамин B7, помогает организму преобразовывать пищу в энергию. Дефицит биотина встречается очень редко, но, когда он возникает, ломкость, истончение или расщепление волос и ногтей являются одними из наиболее заметных симптомов. Другие симптомы дефицита биотина включают: хроническую усталость, мышечные боли, судороги и покалывание в руках и ногах.

Продукты, богатые биотином, включают: яичные желтки, мясные субпродукты, рыбу, мясо, молочные продукты, орехи, семечки, шпинат, брокколи, цветную капусту, сладкий картофель, дрожжи, цельные зерна и бананы.

2. Язвы во рту или трещины в уголках рта

Поражения во рту и вокруг него могут частично быть связаны с недостаточным потреблением определенных витаминов или минералов. Например, язвы во рту указывают на дефицит витамина B или железа.

Продукты, богатые железом, включают: птицу, мясо, рыбу, бобовые, темную зелень, орехи, семена и цельнозерновые продукты.

Если вы испытываете эти симптомы, попробуйте добавить в свой рацион указанные выше продукты, чтобы увидеть, улучшится ли ваше состояние.

3. Кровоточащие десны

Иногда грубая чистка зубов является причиной кровоточивости десен, но в этом также может быть виноват дефицит витамина C. Витамин С играет важную роль в заживлении ран и укреплении иммунитета, он даже действует как антиоксидант, помогая предотвратить повреждение клеток. Авитаминоз витамина С редко встречается у людей, потребляющих достаточно свежих фруктов и овощей.

Другие общие признаки дефицита витамина C включают: легкие синяки, медленное заживление ран, сухую кожу и частые носовые кровотечения.

4. Плохое зрение в ночное время суток

Диета с низким содержанием питательных веществ иногда может вызвать проблемы со зрением. Например, дефицит витамина А часто связан с заболеванием, известным как куриная слепота, которое снижает способность людей видеть при слабом освещении или в темноте. Это потому, что витамин А необходим для выработки родопсина – пигмента, обнаруженного в сетчатке глаз, который помогает видеть ночью.

К счастью, авитаминоз витамина А в развитых странах встречается редко. Те, кто подозревает, что потребляет витамина А недостаточно, могут попробовать есть больше мясных субпродуктов, молочных продуктов, яйца, рыбу, темно-зеленые листовые овощи и овощи желто-оранжевого цвета.

5. Потеря костной массы

Витамин D играет важную роль в усвоении кальция и метаболизме костей. Многие пожилые люди, у которых диагностирована потеря костной массы, считают, что им необходимо принимать больше кальция. Однако они также могут испытывать дефицит витамина D.

Низкая минеральная плотность костей является признаком того, что ваши кости потеряли кальций и другие минералы. Это подвергает пожилых людей, особенно женщин, повышенному риску переломов.

Большое количество витамина D содержится в основном в животной пище: жирных сортах рыбы (лосось, сом, скумбрия, сардины, тунец), рыбной икре, яичном желтке и молочных продуктах. Также небольшое его количество обнаруживается в красной икре, устрицах, лесных грибах и семечках.

6. Мышечная слабость

Витамин Е необходим для центральной нервной системы. Это один из основных антиоксидантов организма, поэтому дефицит витамина Е приводит к окислительному стрессу, который может привести к мышечной слабости.

Лучшими источниками витамина Е являются масла (например, подсолнечное, рапсовое), семена, орехи, миндаль, хлеб, авокадо, паприка, печень.