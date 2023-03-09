Как получить пенсию, если не хватает страхового стажа?

Работник может и не знать, что работодатель не платить взносы в ФСЗН. Но это не значит, что он должен терять пенсию из-за того, что наниматель не выполняет свои обязанности.

Такое мнение на днях озвучили в Федерации профсоюзов Беларуси, комментируя разработку проекта указа “Об обеспечении прав работников при неплатежеспособности организации”.

“Профсоюзы на постоянной основе проводят мониторинг своевременности и полноты выплаты заработной платы, — говорят в ФПБ. — И мы видим, что среди тех организаций, где есть проблемы с выплатой заработной платы, есть и те, которые находятся в стадии ликвидации или банкротства. Количество таких организаций постепенно снижается, но все же эта актуальная проблема для людей.

Если говорить о практике за последние несколько лет, то, например, в 2022 году порядка 200 ликвидированных через банкротство организаций имели задолженность перед работниками. В основном, это частные организации с небольшой численностью работников.

Мы анализировали опыт по решению этой проблемы в других государствах. И на основе этого предложили создать специальный страховой фонд, который бы погашал задолженность по заработной плате работникам организаций-банкротов. Правительством наше предложение поддержано и на сегодняшний день уже разработан соответствующий проект указа главы государства.”

Проектом документа предусмотрено введение обязательного страхования ответственности нанимателей от невыплаты заработной платы при банкротстве организаций. За счет солидарно накопленных страховых взносов предлагается выплачивать работникам организаций-банкротов задолженность по заработной плате в размере трехмесячного заработка.

Поскольку зачастую организации-банкроты, которые не выплачивают заработную плату, не отчисляют также и взносы в ФСЗН, проектом документа также предусмотрено, что будет погашаться и задолженность по обязательным страховым взносам на пенсионное обеспечение. В будущем это позволит гражданам не потерять часть своего страхового стажа и, соответственно, рассчитывать на пенсию в справедливом размере, даже если организация-банкрот не перечислит за них взносы в ФСЗН.

“Вместе с тем, на сегодняшний день предложенный проект указа не решает вопрос со страховым стажем у работников тех организаций, которые на сегодня уже ликвидированы, но в свое время не уплачивали за своих работников взносы в ФСЗН, – подчеркнули в Федерации профсоюзов Беларуси. – В результате люди оказались в ситуации, когда не по своей вине потеряли часть страхового стажа, от которого зависит размер пенсии. У кого-то это несколько месяцев, а где-то и более значительные периоды. Причем иногда люди узнают, что им не хватает страхового стажа для начисления трудовой пенсии уже непосредственно перед выходом на заслуженный отдых. Мы считаем, что это несправедливо. Работник не должен терять пенсию из-за того, что наниматель не выполнил свои обязанности по уплате взносов в ФСЗС, тем более, что из заработка этих работников в любом случае был удержан 1%.”

В связи с этим ФПБ предлагает разработать дополнительный механизм, который позволит засчитать в страховой стаж периоды работы граждан у неплатежеспособного нанимателя в прошлые годы.