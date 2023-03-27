Как похудеть к лету?

Вот какие советы дает эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.
«Как бы я не ратовала за то, что вес должен быть стабильным всегда и состав тела правильным на протяжении всей жизни (к этому надо стремиться), в начале весны отовсюду слышны вопросы о том, как же привести себя в порядок к лету), — говорит Павлова. –
- Поставленная цель и уверенность в победе — это уже половина победы. Например, купленный летний наряд на размер меньше может стать отличным стимулом для снижения веса.
- Хорошо бы проанализировать что, когда и в каком количестве употребляется. То есть, всего неделю ведения дневника питания поможет сделать массу важных открытий.
- Если убрать только избыточный и поздний прием пищи, то уже этого достаточно, чтобы лёд тронулся.
- Еще одним эффективным средством является тщательное пережевывание пищи. Если жевать каждый кусок твердой пищи долго, то это поможет сократить объем рациона, а значит и калораж. Я рекомендую делать 33 жевательных движения — это легко запомнить и в целом подходит под определение «жевать долго».
- Чаще пейте воду. Это тоже уменьшит частоту и объем съедаемой пищи.
- Многократно доказано, что отсутствие завтрака стимулирует большой объем еды в обед и в ужин. Начните завтракать, и состав тела начнёт меняться.
- В каждый прием пищи должен быть белок и растительная клетчатка. Фрукты и сладкие овощи только в первой половине дня.
- Отказ от сладкого вечером — это очень полезная привычка, которая должна стать негласным законом. Очень поможет сохранить стройным тело и здоровым мозг.
- Алкоголь практически всегда «тянет» большее количество еды за собой. Или не употребляйте его или сразу ограничьте количество пищи, которое съедите за этот прием пищи.
- И ложиться спать до 11 часов вечера.
Если ввести эти правила в привычки, то к лету вы будете существенно стройнее, чем сейчас»