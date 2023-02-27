Как питаться в Великий пост?

Сегодня у православных христиан начался Великий пост 2023 года

Это самый строгий и длинный из многодневных постов православной церкви. Он длится семь недель и состоит из собственно сорокадневного поста (Четыредесятницы), который олицетворяет сорокадневный пост Иисуса Христа в пустыне, и поста Страстной седмицы. В этом году Великий пост продлится с 27 февраля по 15 апреля.

В Великий пост Церковный устав призывает отказаться полностью от пищи животного происхождения (мясо, яйца, молоко).

В понедельник, среду, пятницу предписывается сухоядение (вода, хлеб, фрукты, овощи, компоты). Во вторник, четверг — горячая пища без масла.

В субботу, воскресенье — пища с растительным маслом.

Рыба разрешается только в дни двунадесятых праздников — Благовещение и Вход Господень в Иерусалим.

В Лазареву субботу разрешается рыбная икра.

В понедельник первой недели рекомендовано полное воздержание от пищи, в Великую пятницу на Страстной неделе — до выноса плащаницы.

Вышеперечисленные правила — это строгий монастырский устав. Не монахи, как правило, постятся мягче, соотнося свой календарь питания в Великий пост в соответствии со своими жизненными обстоятельствами, здоровьем и советуясь со своим духовником, обращает внимание журнал foma.ru. Обычно мирянами не практикуется сухоядение и отказ от растительного масла все будние дни (или практикуется только в некоторые дни). Кто-то не ест рыбы вообще, кто-то все же употребляет ее в некоторые дни. Кто-то подкрепляет силы морепродуктами — кальмарами, креветками и т.п.

Но так как не существует отдельного устава для мирян и все изменения монастырского устава носят во многом индивидуальный характер, мы публикуем календарь, соответствующий монастырскому уставу. Он дает представление о степени строгости того или иного постного дня в церковной традиции. А уже вы сами вместе с духовником сможете определить, что для вас в настоящий момент будет являться постом — вареная картошка или диетическая рыбная котлета.

Для беременных, кормящих, детей и тяжело болящих пост серьезно смягчается. Детям до определенного возраста, будущим и кормящим матерям обычно достаточно отказать себе в мясе (если нет особых указаний врача). Но при этом подумать, в чем вкусном, особо любимом, но вовсе не необходимом, можно себе отказать — сладости и т. п.

Как питаться в Великий пост?

Седмица 1-я Великого поста

27 февраля, понедельник

Великий канон Андрея Критского.

строгий пост

28 февраля, вторник

Великий канон Андрея Критского.

горячая пища без масла

1 марта, среда

Великий канон Андрея Критского.

сухоядение

2 марта, четверг

Великий канон Андрея Критского.

горячая пища без масла

3 марта, пятница

сухоядение

4 марта, суббота

горячая пища с маслом

5 марта, воскресенье

Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия.

горячая пища с маслом

Седмица 2-я Великого поста

6 марта, понедельник

сухоядение

7 марта, вторник

горячая пища без масла

8 марта, среда

сухоядение

9 марта, четверг

горячая пища без масла

10 марта, пятница

сухоядение

11 марта, суббота

Родительская суббота: Поминовение усопших

горячая пища с маслом

12 марта, воскресенье

Неделя 2-я Великого поста

горячая пища с маслом

Седмица 3-я Великого поста

13 марта, понедельник

сухоядение

14 марта, вторник

горячая пища без масла

15 марта, среда

сухоядение

16 марта, четверг

горячая пища без масла

17 марта, пятница

сухоядение

18 марта, суббота

Родительская суббота: Поминовение усопших

горячая пища с маслом

19 марта, воскресенье, Крестопоклонная

Неделя 3-я Великого поста

горячая пища с маслом

Седмица 4-я Великого поста. Крестопоклонная

20 марта, понедельник

сухоядение

21 марта, вторник

горячая пища без масла

22 марта, среда. Сорока Севастийских мучеников

горячая пища c маслом

23 марта, четверг

горячая пища без масла

24 марта, пятница

сухоядение

25 марта, суббота

горячая пища с маслом

26 марта, воскресенье

Неделя 4-я Великого поста

горячая пища с маслом

Седмица 5-я Великого поста

27 марта, понедельник

сухоядение

28 марта, вторник

горячая пища без масла

29 марта, среда

сухоядение

30 марта, четверг

горячая пища с маслом (ради труда Марииного стояния).

31 марта, пятница

сухоядение

1 апреля, суббота. Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста)

горячая пища с маслом

2 апреля, воскресенье

Неделя 4-я Великого поста

горячая пища с маслом

Седмица 6-я Великого поста

3 апреля, понедельник

сухоядение

4 апреля, вторник

горячая пища без масла

5 апреля, среда

сухоядение

6 апреля, четверг

горячая пища без масла

7 апреля, пятница. Благовещение

Разрешается рыба

8 апреля, суббота. Лазарева суббота

Разрешается рыбная икра

9 апреля, воскресенье. Вход Господень в Иерусалим.

Разрешается рыба

Страстная седмица

10 апреля. Великий Понедельник

сухоядение

11 апреля. Великий Вторник

сухоядение

12 апреля. Великая Среда

сухоядение

13 апреля. Великий Четверг

Воспоминание Тайной Вечери

горячая пища с маслом

14 апреля. Великая Пятница.

Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа

строгий пост

15 апреля. Великая Суббота.

горячая пища без масла

16 апреля.

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.