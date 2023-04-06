Как отвлечься от еды?

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая рассказала о способах домашнего детокса и почему она практикует интервальное голодание.

«Ограничения в питании дают энергию», — говорит она.

«Сразу скажу — никаких шагов без предварительной консультации c терапевтом совершать категорически не советую, чтобы не навредить себе, — говорит Высоцкая. — Нельзя слушать «гуру» из интернета, нельзя слушать своих подружек. Все мы разные, и то, что хорошо одному, совершенно не подходит другому. Лучше всего обратиться к специалисту: диетологу, нутрициологу, эндокринологу, если это сложно, то просто к врачу широкого профиля — и взять направления на анализы, чтобы убедиться, что нет слабых звеньев в системе.

Детокс вызывает обострение (и это нормально) всяких хронических, иногда скрытых проблем. И тут нельзя рисковать.

Дальше я бы сказала свое любимое — нужно слушать свой организм. Но я понимаю — легко сказать! Вариантов очень много: кому-то подходит детокс на соках, кому-то аккуратное снижение калорий, кому-то ограничение сахара, глютена, жиров животного происхождения, кому-то подходят кето-принципы. Для этого и нужен специалист — определить подходящую именно вам систему. Особенно если вы себя не слышите и вам кажется, что все, чего хочет ваш организм, — это либо жареная картошка, либо кусок торта, и это ваши естественные желания.

Я действительно за интервальное голодание. Читала на эту тему много, результаты исследований мне кажутся вполне убедительными. И это то, что мне действительно подходит, — голод и холод как позитивный стресс, способствующий обновлению клетки и, следовательно, омоложению.

С эндокринологом Дарьей Ладыгиной, которая работает с нами над программами JV Life и консультирует по составлению рационов Unico, мы постоянно обмениваемся разной полезной информацией, в том числе и на эту тему. Но еще раз подчеркиваю — эта система хорошо легла на мои внутренние ощущения и многолетние наблюдения над собой.

Я всегда видела, что ограничения питания мне приносят энергию, перезагружают меня, дают возможность чувствовать себя лучше. Конечно, не на постоянной основе, не до изнурения — я очень люблю вкусно, красиво, хорошо есть, и ни моя двадцать лет существующая программа «Едим Дома!», ни мои друзья не дадут на эту тему соврать. Но пищевые паузы присутствовали в моей жизни всегда, другое дело, что сейчас я делаю это более осознанно и разумно.

Что помогает отвлечься от еды?

Прогулки. Именно прогулки в комфортном для вас ритме. Не скандинавская ходьба и тем более не бег. То есть движение, но только не изнурительное.

Разнообразные травяные чаи и овощные бульоны. И приготовление, и употребление очень оттягивает. Это могут быть какие-то сборы, например чабрец, мята, брусника, вербена. В разных комбинациях, с разными добавками (розмарин, апельсин и т. д.). Если нужно что-то тонизирующее, добавляем имбирь, если, наоборот, успокаивающее, добавляем мелиссу. Самое интересное — это искать свои миксы. Но! Не используем ягоды, заменители сахара, фруктовые соки. Количество меда желательно очень тщательно контролировать. А все остальное — пожалуйста. Изобретайте, пробуйте.

А еще во время пищевой паузы выручают:

Книги. Нужно найти такую литературу, которая увлекает. Никому не посоветую заниматься изучением языка на голодный желудок. Честно признаюсь, я в такие периоды даже письма Антона Павловича Чехова читать не могу. Мне нужен сюжет, чтобы захватил меня и отвлек от всех внешних обстоятельств.

Фильмы. Та же ситуация, что и с книгами. Великое кино в период пищевой паузы мне сложно дается. Лучше заходят триллеры, комедии, детективы или мелодрамы. Мне кажется, для того чтобы сознание воспринимало шедевр, тело вообще не должно отвлекать, никаких телесных раздражающих моментов.

Ну и самый простой, пусть не самый созидательный способ — сериалы. Если повезет, может тоже чем-то обогатить. Как минимум поднять настроение. Но опять же ничего действительно серьезного не смотрю, так как физическое усилие воздержания отвлекает меня от сути.

В обычные периоды мое традиционное питье — один небольшой мелко порубленный корень имбиря, сок свежевыжатого апельсина и его цедра крупными кусками на литр кипятка. В чайнике с толстыми стенками заливаю все перечисленное 150–200 мл кипятка, накрываю колпаком, выдерживаю 10–15 минут. Процеживаю, сливаю в термос, доливаю кипятком так, чтобы получился литр, и пью в течение дня.

Когда мне нужно отвлечься от еды, я на мелкой терке натираю цедру апельсина или лимона и корень имбиря, без сока. Настаиваю тем же способом, процеживаю, доливаю…»