Как отмечали День независимости возле столичного Дворца спорта

От
Аддзел навін
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3 июля на площадке у минского Дворца спорта проходит большой концерт с
ярмаркой и разными развлечениями.

На подходе к Дворцу спорта минчан ожидает досмотр – нужно пройти через
рамку металлоискателя, а также всех дополнительно прощупывают и
заглядывают людям в сумки.

Как отмечали День независимости возле столичного Дворца спорта

Как отмечали День независимости возле столичного Дворца спорта

Дальше начинаются ряды с шашлыками, спиртным и прочими продуктами
питания от белорусского общепита.

Как отмечали День независимости возле столичного Дворца спорта

Здесь же можно не только покушать, но и купить какие-то сувениры, которые
представляют ремесленники. Детские игрушки, поделки из дерева,
всевозможная бижутерия…

Как отмечали День независимости возле столичного Дворца спорта

Как отмечали День независимости возле столичного Дворца спорта

Как отмечали День независимости возле столичного Дворца спорта

— Возьмите милиционера, — предлагает продавец. – Сделан из папье-маше,
голова из гипса, внутри – проволока. Всего 50 рублей.

Как отмечали День независимости возле столичного Дворца спорта

Купить милиционера за 50 рублей – это не очень дорого. Вот например, в
павильоне научно-производственного предприятия “Скарбніца” продают
льняное платье за 768 рублей.

Как отмечали День независимости возле столичного Дворца спорта

Как отмечали День независимости возле столичного Дворца спорта

— Это экспериментальная одежда, — объясняет мне женщина-продавец. – На
один размер – всего одно платье.

Как отмечали День независимости возле столичного Дворца спорта

Концерт возле Дворца спорта начался в 12.00, но, надо отметить, что
отечественные “звезды” большого энтузиазма у присутствующих не
вызывают. Большинство предпочитали “чарку и шкварку”.

Как отмечали День независимости возле столичного Дворца спорта

Как отмечали День независимости возле столичного Дворца спорта

Праздник продлится до позднего вечера и завершится в 23.00 салютом.

 

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