Как отмечали День независимости возле столичного Дворца спорта

3 июля на площадке у минского Дворца спорта проходит большой концерт с
ярмаркой и разными развлечениями.
На подходе к Дворцу спорта минчан ожидает досмотр – нужно пройти через
рамку металлоискателя, а также всех дополнительно прощупывают и
заглядывают людям в сумки.
Дальше начинаются ряды с шашлыками, спиртным и прочими продуктами
питания от белорусского общепита.
Здесь же можно не только покушать, но и купить какие-то сувениры, которые
представляют ремесленники. Детские игрушки, поделки из дерева,
всевозможная бижутерия…
— Возьмите милиционера, — предлагает продавец. – Сделан из папье-маше,
голова из гипса, внутри – проволока. Всего 50 рублей.
Купить милиционера за 50 рублей – это не очень дорого. Вот например, в
павильоне научно-производственного предприятия “Скарбніца” продают
льняное платье за 768 рублей.
— Это экспериментальная одежда, — объясняет мне женщина-продавец. – На
один размер – всего одно платье.
Концерт возле Дворца спорта начался в 12.00, но, надо отметить, что
отечественные “звезды” большого энтузиазма у присутствующих не
вызывают. Большинство предпочитали “чарку и шкварку”.
Праздник продлится до позднего вечера и завершится в 23.00 салютом.