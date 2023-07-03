Как отмечали День независимости возле столичного Дворца спорта

3 июля на площадке у минского Дворца спорта проходит большой концерт с

ярмаркой и разными развлечениями.

На подходе к Дворцу спорта минчан ожидает досмотр – нужно пройти через

рамку металлоискателя, а также всех дополнительно прощупывают и

заглядывают людям в сумки.

Дальше начинаются ряды с шашлыками, спиртным и прочими продуктами

питания от белорусского общепита.

Здесь же можно не только покушать, но и купить какие-то сувениры, которые

представляют ремесленники. Детские игрушки, поделки из дерева,

всевозможная бижутерия…

— Возьмите милиционера, — предлагает продавец. – Сделан из папье-маше,

голова из гипса, внутри – проволока. Всего 50 рублей.

Купить милиционера за 50 рублей – это не очень дорого. Вот например, в

павильоне научно-производственного предприятия “Скарбніца” продают

льняное платье за 768 рублей.

— Это экспериментальная одежда, — объясняет мне женщина-продавец. – На

один размер – всего одно платье.

Концерт возле Дворца спорта начался в 12.00, но, надо отметить, что

отечественные “звезды” большого энтузиазма у присутствующих не

вызывают. Большинство предпочитали “чарку и шкварку”.

Праздник продлится до позднего вечера и завершится в 23.00 салютом.