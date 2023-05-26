Как опростоволосилась охрана Олафа Шольца

Курьезный случай произошел в Германии. Неизвестный мужчина преодолел все посты охраны в аэропорту Франкфурта, подошел к канцлеру Германии Олафу Шольцу и обнял его.

Инцидент произошел в минувшую среду. Шольц вместе с министром финансов и другими чиновниками возвращался с мероприятия, посвященного 25-летию Европейского Центробанка. Правительственный кортеж сопровождала полиция и телохранители канцлера. Неожиданно по дороге за последней машиной пристроилась неизвестная легковушка. За рулем сидел 48-летний мужчина. Полицейские не сразу заметили машину, не входившую в состав кортежа.

Охранники франкфуртского аэропорта пропустили автомобиль через шлагбаум. Колонна приблизилась к правительственному лайнеру. Когда Шольц вышел из машины и направился к самолету, незнакомец неожиданно бросился к нему навстречу, крепко пожал руку и обнял. И только после этого телохранители осознали всю опасность ситуации и задержали его.

Во время допроса в полицейском участке, как пишет издание Bild, мужчина с греческой фамилией объяснил, что якобы принял кортеж Шольца за большую свадьбу.

Охранники главы германского правительства выразили сожаление в связи с инцидентом и заверили, что подобное больше никогда не повторится. При этом, по данным СМИ, сам Шольц отреагировал на произошедшее очень хладнокровно.