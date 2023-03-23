Как оплачивается работа в выходные?

Правда ли, что наниматель самостоятельно определяет вид компенсации за работу в выходной день?

«За работу в выходные дни производится доплата либо с согласия работника предоставляется другой неоплачиваемый день отдыха, — поясняют в Департаменте государственной инспекции труда Минтруда и социальной защиты — Привлечение работника к работе в выходной день оформляется соответствующим приказом. При этом необходимо получить от сотрудника согласие, в т.ч. в определенных случаях письменное (исключение ст. 143 Трудового кодекса)».