Как оплачивается работа в выходные?

От
Аддзел навін
-
Фото из открытых источников.

Правда ли, что наниматель самостоятельно определяет вид компенсации за работу в выходной день?

«За работу в выходные дни производится доплата либо с согласия работника предоставляется другой неоплачиваемый день отдыха, — поясняют  в Департаменте государственной инспекции труда Минтруда и социальной защиты — Привлечение работника к работе в выходной день оформляется соответствующим приказом. При этом необходимо получить от сотрудника согласие, в т.ч. в определенных случаях письменное (исключение ст. 143 Трудового кодекса)».

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА