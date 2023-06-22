Как олимпийский чемпион опустился до уровня циркового гимнаста

Главный тренер сборной Беларуси по прыжкам на батуте Ольга ВЛАСОВА рассказала «Народной Воле» о том, чем живет команда сегодня, а также прокомментировала отъезд олимпийского чемпиона Владислава Гончарова в Цирк дю Солей.

— Не так давно появилась информация, что ваш ученик олимпийский чемпион Владислав Гончаров уволился из Министерства спорта, улетел за океан и сейчас выступает в шоу знаменитого цирка Cirque du Soleil. Это для вас стало неожиданностью?

— Изначально о планах Влада никто ничего не знал, а потом он начал нас всех постепенно подводить к этому, — говорит Ольга Власова. — Позже об этом и я узнала, и министр спорта, все одновременно.

Владислав съездил к министру, со мной поговорил. Спортсмену дали время подумать. Но он все равно остался при своем мнении. Сказал, что хочет развиваться в новом для себя направлении, что ему это нравится.

— Вы отговаривали его?

— А как вы считаете!? Конечно, отговаривала! Мы объясняли Владиславу, что цирк – не его уровень. Он – олимпийский чемпион, а опускается до циркового гимнаста. Для меня его новая работа – это именно опуститься, а не подняться. Был профессионал, а ушел в другое развитие.

— Наверное, здесь не последнюю роль сыграл финансовый фактор…

— Никакой не финансовый… Не скажу, что он там получает больше, чем получал у нас. Будет одно и то же, только там больше проблем, потому что нужно за все платить: страховки и прочее. Не так, как у нас.

Здесь он получал на сборах деньги, зарплату можно было полностью откладывать.

А вообще я считаю, что нужно писать не про это, а про наших действующих спортсменов, которые тренируются и дальше планируют тренироваться. И готовятся ко всем соревнованиям.

Никому эта тема неинтересна. Человек уехал – и забыли. Есть у нас много других талантливых спортсменов, которые не хуже Владика, и, которые покажут себя еще лучше, чем тот же Владик.

Он, скажем так, отжил свое. Он же не просто так уехал, он боялся прыгать. Боялся сложных элементов. Каждый раз ему нужно было преодолевать себя. Поэтому каждому свое. Кто не боится, тот прыгает долго, как Татьяна Петреня. Ей уже 41 год, а она все прыгает!

Алесь СВЕТЛАНИЧ.