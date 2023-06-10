Как Никита Белько попал на выпускной в большинство школ

Сегодня в Беларуси пройдут выпускные балы, и на многих, если не на каждом, будет звучать голос Никиты Белько.

«Не с тобой

Я танцую весь выпускной.

И ты меня ревнуешь к другой.

Но мы оба через весь зал

Глазами говорим то, что каждый не сказал…»

Композиция юного белоруса в хит-парадах радиостанций вырвалась в лидеры и теснит мэтров, что в нашем шоу-бизнесе случается не часто.

Кто он?

— Как музыка появилась в твоей жизни?

— Она вошла в нее фактически с самого рождения. Моя мать — музыкант, заканчивала консерваторию, когда я был маленьким, работала в филармонии. Поэтому еще в возрасте двух-трех лет очень часто бывал на различных репетициях и вливался в артистическую жизнь. И в это же время у меня начали проявляться способности к музыке.

Поэтому в пять лет пошел на вокал, а также начал учиться играть на фортепиано.

Изначально мама не сильно хотела, чтобы я был музыкантом, потому что знала, насколько это сложно. Но когда у меня появилось большое желание заниматься этим – выбор стал очевиден.

— Помнишь свое первое выступление?

— Оно произошло, когда мне было пять лет. А уже в шесть был первый телепроект в моей жизни «Я пою».

Вышел на сцену Дворца Республики в сопровождении Президентского оркестра, там мы исполняли песни на разных языках мира.

Это был колоссальный опыт. И именно тогда я впервые почувствовал, насколько потрясающие эмоции получаешь, выступая перед таким количеством зрителей. А моя семья на протяжении всего выступления, как и на протяжении всего моего творческого пути, меня очень сильно поддерживала. Их вера в меня очень помогает в сложные моменты.

— А когда понял, что музыка — твое призвание?

— Достаточно рано. В более-менее осознанном возрасте уже твердо понимал, что это дело моей жизни. И не было момента, когда я думал: что-то грустно мне сделалось, а не заняться чем-нибудь другим?

— Как решил поучаствовать в шоу «Голос Дети 5»?

— Туда я попал спонтанно. Моя бабушка увидела в интернете, что до окончания подачи заявок на «Голос Дети 5» остался один день. Мы решили попробовать, особенно ничего не дожидаясь. Но вскоре нас пригласили в Москву, и это был интересный период моей жизни. Практически первый раз я побывал в таком большом городе. На слепых прослушиваниях ко мне повернулись Баста и Валерий Меладзе. Я выбрал Меладзе, ведь Басту и его творчество в том возрасте еще почти не знал. На проекте мы также работали и с Константином Меладзе. Было интересно впервые посотрудничать со знаменитыми людьми и понять, что они такие же, как и мы. Первый опыт на таком масштабном проекте прошел удачно.

— Когда узнал, что в Беларуси открывается свое музыкальное телевизионное шоу, сразу ли решил поучаствовать?

— Когда только анонсировали «Х-фактор», для нашей страны это было действительно грандиозное событие. Но в тот момент я не подходил по возрасту, и тогда у меня еще активно проходила ломка голоса. К сожалению, началась пандемия, и проект пришлось перенести. Узнал о том, что телевизионное шоу снова возобновляется, совершенно случайно. На одном концерте разговаривали с Андреем Колосовым, он мне и сообщил эту новость, посоветовал не упускать возможность. Я решился! И совсем не зря.

Никита Белько родился 22 февраля 2006 года в Минске.

Мать Светлана Белько, уроженка города Сморгонь, окончила Молодечненское музыкальное училище имени Михаила Огинского, Донецкую музыкальную академию имени Сергея Прокофьева, Белорусскую академию музыки и Университет культуры и искусств. Работая в филармонии, она постоянно брала сына с собой на концерты и репетиции, поэтому он фактически вырос за кулисами и с детства не мог спокойно пройти мимо стоящего дома фортепиано, пытаясь на нем музицировать.

С пяти лет мальчик увлекся вокалом, уже на следующий год попробовав силы в первом телевизионном проекте. Во втором сезоне «Я пою» маленький юный певец исполнил песни «Ты человек», «Клево» и Popular.

Никита учился в Республиканской гимназии-колледже при БГАМ по классу фортепиано и долгое время занимался в эстрадной мастерской Василия Сенькова.

В 2018-м юный вокалист, часто выступавший на сцене Белгосфилармонии, добрался до финала национального отбора на детское «Евровидение». В том же году школьнику удалось пройти кастинг на российский «Голос. Дети», на «слепых прослушиваниях» пятого сезона покорить Басту и Валерия Меладзе и добраться до этапа «Поединки», где удача, к сожалению, улыбнулась не ему с Вадимом Якушевым, а Тали Купер.

В следующем, 2019-м, Белько не оставил никому шансов на «Битве талантов», организованной Академией популярной музыки Игоря Крутого, и заслуженно получил 1 миллион российских рублей на дальнейшее продвижение.

В 2020-м талантливому парню доверили открывать «Славянский базар» вместе с коллегами Викторией Михеевой, Анной Шамрило, Екатериной Скрипоченко, Андреем Колосовым и Владиславом Сазоновым.

На белорусском «Х-факторе» Никита дошел до суперфиналов, но, по решению жюри, не стал победителем. А вот у слушателей и зрителей оказалось другое мнение.

Кстати, в одном из интервью Никита признался: «Моя мама всю свою жизнь посвятила музыке. Она в принципе не хотела, чтобы я был музыкантом, потому что понимала, насколько это иногда сложно и, возможно, в каких-то местах неблагодарно». Как видим, пока опасения мамы не оправдываются.