Как не дать сгореть смартфону

Во время летней жары смартфон может повредиться или выйти из строя. Как этого избежать — советует немецкая ассоциация цифровой индустрии Bitkom.

Если мобильный телефон оставить под палящим солнцем, то чувствительные компоненты, как аккумуляторы и дисплеи, могут быть ограничены в своей работе или просто выйти из строя. Их надо охладить в тени.

Если этого не сделать, то последствия могут плохо сказаться на работе электронной техники: снижается их производительность, сокращается срок службы устройства или даже теряются данные из-за внезапного отключения аппаратов», — предупреждает Себастьян Клесс (Sebastian Klöß), руководитель отдела потребительских технологий немецкой ассоциации цифровой индустрии Bitkom.

Чтобы этого не произошло, немецкие эксперты по информационным технологиям дают пять простых, но ценных советов, как уберечь смартфон от жары.

На пляжах лучше не пользоваться смартфонами

Стоит избегать интенсивного использования смартфонов в жару. Так что на пляжах лучше обойтись без телефона — лучше выключить его и положить в прохладное место.

Переключить на авиарежим и снять защитные чехлы

Если смартфон активно не используется, рекомендуется включить авиарежим. Это снижает потребление энергии и тепловыделение. Кроме того, рекомендуетcя снимать защитные чехлы из пластика или металла: они защищают от пыли, песка и влаги, но в жару могут препятствовать надлежащему отводу тепла. Так как телефоны имеют свойство быстро нагреваться, необходимо временно обойтись без защитного чехла.

Правильно хранить

Наиболее комфортная температура для мобильного — комнатная. На улице устройство может быстро нагреться, особенно если оно лежит на приборной панели в автомобиле или на пляже под прямым попаданием солнечных лучей.

Зарядка — только при комнатной температуре

Заряжать мобильные телефоны рекомендуется только в прохладном состоянии: телефон нельзя заряжать, если он уже нагрелся. Поскольку аккумулятор выделяет собственное тепло, особенно во время быстрой зарядки, то и без того горячий смартфон может подвергаться дополнительным температурным нагрузкам.

Избегать жары и влаги

Если телефон перестал реагировать на ваши действия, необходимо поместить устройство в тень.

Мобильные телефоны боятся влаги. Чтобы они вышли из строя, им не нужно падать в воду. Даже высокой влажности достаточно, чтобы вызвать повреждения, а соленая морская вода может привести к коррозии даже в устройствах, которые сами по себе считаются водонепроницаемыми.