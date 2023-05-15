Как моментально снизить вред от жареного?

Такой процесс приготовления пищи, как жарка — это то, от чего по мнению многих врачей, стоит отказаться полностью. Если к такому шагу вы пока не готовы, то снизить вред от подобной пищи можно, используя небольшую хитрость.

«Есть маленький секрет. Если добавить в растительное масло лимон, шалфей, эстрагон, вероятность образования конечных продуктов гликирования уменьшится», — пишет в своем Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова.

Между тем, например, жареное мясо (тот же шашлык) является источником конечных продуктов гликирования. Накопление последних провоцирует преждевременное старение организма. Но вред от жареного продукта значительно снижается, если мясо перед приготовлением выдержать в лимонном соке. Причем, эффект будет чувствителен для организма, если мариновать продукт с добавлением лимона хотя бы в течение десяти минут.

Стоит помнить, что лимон не рекомендуется есть при хронических заболеваниях органов ЖКТ, чрезмерно чувствительной зубной эмали, аллергии.