Как легендарный француз пал жертвой футбольной сборной Беларуси

Ален Жиресс уволен с должности главного тренера сборной Косова.

Напомним, что на этой неделе белорусская команда в квалификации Евро-2024 победила сборную Косова – 2:1. Примечательно, что до этого сборная Беларуси проиграла в 16 официальных матчах подряд. До игры с косоварами Последний раз белорусы побеждали в марте 2021 года (выиграли у эстонцев).

Видимо, это и переполнило чашу терпения руководства Федерации футбола Косова, которое после поражения от белорусов решило расстаться с главным тренером сборной Аленом Жирессом. Сообщается, что сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон.

Жирес возглавлял сборную с февраля 2022 года. За это время под его руководством команда провела 14 матчей, в которых одержала 4 победы, 6 ничьих и 4 поражения.

Что известно о легендарном французском футболисте и тренере?

Ален Жиресс находится на втором месте по числу матчей в чемпионате Франции за всю историю турнира — 586 игр. Лучший бомбардир клуба «Бордо» за всю историю — 159 голов.

Жиресс начал свою карьеру в клубе «Бордо» в 1970 году. В 70-е годы прошлого века клуб в основном боролся за выживание в Лиге, но с приходом в команду Эме Жаке у «Бордо» начался период больших побед, включавший два чемпионских титула, кубок Франции и выход в полуфинал Кубка чемпионов, в котором «Бордо» проиграл лишь «Ювентусу», ведомому Мишелем Платини.

7 сентября 1974 года Ален Жиресс дебютировал в составе сборной Франции в матче с командой Польши, но твердое место в составе национальной команды Жиресс получил лишь с приходом на тренерский мостик французов Мишеля Идальго, который сделал в национальной команде «магический квадрат» в центре поля, состоявший из Платини, Луиса Фернандеса, Жана Тигана и Жиресса. Эти игроки и привели французов к четвертому месту на чемпионате мира в 1982 году и третьему на чемпионате мира в 1986 году.

Но главным достижением этой команды стала победа на Евро-84. На мундиале 1986 года Жиресс сыграл свой последний матч в составе сборной Франции, которая проиграла команде ФРГ. Он провел в национальной команде 47 матчей (30 побед, 10 ничьих и 7 поражений) и забил 6 голов.

После чемпионата мира Жиресс ушёл из «Бордо» и перешёл в клуб «Олимпик», в котором завершил карьеру в 1988 году, сыграв в общей сложности 586 матчей в чемпионате Франции и забив 164 гола. По количеству матчей он занимает второе место в истории французского первенства вслед за Жаном-Люком Эттори, на счету которого 754 встречи.

По окончании карьеры игрока Ален Жиресс стал тренером, возглавив в 1995 году клуб «Тулуза». Затем он работал с клубом «Пари Сен-Жермен», в 2001 году возглавил марокканский клуб ФАР.

Был наставником сборной Грузии, Габона, Сенегала, Мали. В последнее время работал с командой Косова, но и здесь, как видим, не сложилось.

Кстати, под руководством главного тренера Георгия Кондратьева сборная Беларуси за 27 официальных матчей победила лишь дважды. И ничего — по-прежнему руководит командой. Немного больше повезло, чем легендарному французу…

Сергей ЗАБЛОЦКИЙ.