Как изменится движение в Минске из-за строительства третьей ветки метро

На Зеленолужской линии минского метро предстоит построить еще четыре станции: «Профсоюзную», «Переспу», «Комаровскую» и «Парк Дружбы народов». Работы метростроевцев на этом участке потребуют перекрытия во многих местах привычного в городе движения. О том, каких изменений ждать, написала газета «Звязда».

Например, изменится движение транспорта в процессе строительства станции «Профсоюзная». Заезд в направлении улицы Заславской будет организован с проспекта Машерова, выезд на проспект Победителей — мимо Дома профсоюзов.

«Минскстрой» также уточняет, что в период восстановительных работ на улице Мельникайте и строительства входов в метро сквозного проезда по этой улице не будет. Но сохранят подъезд к соцобъектам, административным зданиям и жилым домам.

От улицы Мельникайте к площади Бангалор автомобильное движение изменят радикально. Объезд возле площади Бангалор запроектирован ближе к парку: по три полосы в обе стороны. При строительстве станции «Комаровская» транспортный поток пустят в обход: по улицам Кульман — Кропоткина — Веры Хоружей. Станцию метро «Переспа» придется объезжать с двух сторон.

Все четыре новые станции метро, возводимые на отрезке более 4 км, будут строиться открытым способом.

Ранее сообщалось, что основные изменения в дорожном движении затронут участки, на которых будут строить станции «Парк Дружбы народов» и «Комаровская». Последняя появится на пересечении улиц Веры Хоружей и Богдановича. Чтобы организовать движение транспорта, снесут часть здания на улице Веры Хоружей, 25. При этом перекресток улиц Веры Хоружей и Богдановича, а также центральная часть площади Бангалор на длительный период будут закрыты.