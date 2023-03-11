Как избавиться от навязчивой рекламы по телефону?

Многим поступали звонки с вопросом: «Здравствуйте, я позвонил в город Минск?» Как только человек отвечает положительно, ему пытаются продать какой-то товар либо пригласить на презентацию, мероприятие и т.д.

В Национальном центре защиты персональных данных отмечают, что такие навязчивые звонки с точки зрения законодательства незаконны, если на это не было дано согласие.

Как избавиться от навязчивых собеседников?

Вот какие рекомендации дают эксперты.

Для начала нужно уточнить у звонящего откуда у него ваши персональные данные (ПД), в том числе личный номер мобильного телефона. Если его передал кто-то из знакомых, нужно попросить звонившего прекратить обработку ваших ПД, а знакомого не передавать их посторонним лицам.

Если вы сами давали ранее согласие на такие звонки, то можете его отозвать и требовать прекратить обработку своих ПД, включая их удаление. А если звонящий утверждает, что ваш контакт рандомный и выбран случайным набором цифр, то можно потребовать прекращения обработки своих ПД, а при повторном звонке — направить жалобу на действия такого оператора.

Национальный центр защиты персональных данных рекомендует быть внимательными к своим ПД и уважительно относиться к личной информации других людей, не передавая чужие персональные данные третьим лицам без их согласия.