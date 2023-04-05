Как идет посевная?

Из-за погоды полевые работы пришлось приостановить.

Об этом рассказал министр сельского хозяйства Игорь Брыло.

При наступлении благоприятных погодных условий темпы полевых работ будут усилены.

«Довольно теплая погода во второй декаде марта позволила приступить к весенним полевым работам, в том числе к севу в Гомельской, на большей части территории Брестской, а также в некоторых районах Гродненской и Минской областей, — приводит его слова belta.by. — Однако сложившиеся неблагоприятные погодные условия — снег, понижение температуры воздуха и почвы — в последней декаде марта — начале апреля практически приостановили все полевые работы.

Министр добавил, что аналогичные погодные условия складывались и в прошлом году: «Тогда в первой декаде апреля обильные осадки и низкие температуры снизили темпы сева ранних яровых зерновых культур, поэтому при наступлении благоприятных погодных условий и просыхании почвы темпы работ будут усилены».

По словам Игоря Брыло, значительных изменений в структуре посевных площадей под урожай 2023 года не планируется.

«Все также делается ставка на более урожайные озимые культуры — зерновые. При этом по сравнению с прошлым годом в 2,7 раза увеличили площадь сева озимого ячменя и на 32 тыс. га больше посеяли озимого рапса», — подчеркнул он.

Как заявил министр, в этом году планируется обеспечить производство зерна в объеме 8,9 миллионов тонн.