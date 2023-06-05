Как Гайдукевич переобувается в воздухе

Вот уже несколько месяцев в Беларуси с разных информационных площадок звучат голоса в поддержку размещения в Беларуси российского тактического ядерного оружия. Мол, Запад, Европа вынашивают агрессивные планы, мы должны защищаться.

Одним из самых активных спикеров по этому вопросу является председатель Либерально-демократической партии, депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич.

«Они уничтожали Ирак и не боялись туда вторгаться. Они знали, что не будет ответа. Они бомбили Югославию, они уничтожили Ливию. И никогда не говорили о том, что хотят мира. Единственное, почему они не нападают на Беларусь и Россию, потому что знают, что никогда не победят. Единственный способ сохранить в стране мир — становиться еще сильнее. Размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси — это не угроза кому-то, мы хотим мира. Это ответ на агрессивные действия в нашу сторону», — говорил Гайдукевич в марте.

«Очевидно, что военным путем Беларусь и Россию победить невозможно. Запад это прекрасно знает и только поэтому не нападает. В другом случае уже давно бы напали. С размещением тактического ядерного оружия на территории Беларуси мечты о военном вторжении на Западе умрут», — утверждал он апреле.

Или вот еще одна цитата: «Решение о размещении тактического ядерного вооружения на территории Беларуси абсолютно правильное. Для чего мы должны это делать? Для того, чтобы избежать войны, для того, чтобы вероятность военного конфликта была ниже. Почему это именно так? Сколько бы мы ни вещали о том, что мы никому не угрожаем, что мы не хотим ни с кем воевать, что мы мирное государство — это никогда не спасало от конфликтов и военных вторжений. Ирак, на самом деле, никому не угрожал, но в Ирак вторглись. Почему? Потому что знали, что могут победить. НАТО не боится войны с Россией и Беларусью. Никогда не боялось и ничего не делало, чтобы этой войны не было».

Но вот наступил июнь. И теперь Гайдукевич убеждает, что Европа к войне не готова, никакой войны не будет и быть не может.

«Европа ни к какой войне не готова. Дело даже не только в оружии, в менталитете дело. Завтра в Европе объявить мобилизацию — и мы увидим, как никого там не останется, все разбегутся. Останутся мигранты, которые пойдут грабить европейские дома и поддержат российскую армию. Всегда поддержат! Потому что мусульмане, выходцы с Ближнего Востока ненавидят Запад. Ненавидят и никогда не будут воевать на стороне Запада. Поэтому какая война в Европе?! Они с мигрантами не могут разобраться. У них митинги каждый день. Какая война?! Они сидят в кафе, в айфон смотрят и друг друга за попы гладят. Какая война?!

Поэтому Европа ни к какой войне не готова. Никакой войны не будет», — заявляет теперь Гайдукевич в эфире программы «Будни».

Получается, что когда речь о поставках российского тактического ядерного оружия в Беларусь, то оно нужно, потому что Европа нам угрожает и готова развязать войну. А когда разговор вне ядерного контекста, то Европа к войне не готова, и никакой войны не будет. Но зачем нам тогда ядерное оружие, если никто не собирается на нас нападать?

Удивительный плюрализм в одной голове.