Как Елена Рыбакина из Казахстана отомстила Арине Соболенко

19 марта состоялся женский финал турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, в котором встречались Елена Рыбакина и первая ракетка Беларуси Арина Соболенко.

Полтора месяца назад Рыбакина и Соболенко играли в финале Открытого чемпионата Австралии, и тогда белоруска оказалась сильнее своей соперницы.

В первом сете игра была напряженная, и сет перешел в тай-брейк. Нервы были напряжены у всех, что сказалось на ошибках спортсменок. Соболенко не использовала два сетбола на своей подаче, а Рыбакина лишь с пятой попытки реализовала сетбол — 13:11! Всего за партию Елена допустила лишь одну двойную ошибку, а вот у Арины их — целых десять.

Окончательный счёт — 7:6 (13:11), 6:4 в пользу Рыбакиной, которая отомстила-таки Соболенко за проигрыш в финале Открытого чемпионата Австралии!

Кстати, за победу на турнире теннисистка из Казахстана получит 1.262.220 долларов. Отметим, что общий призовой фонд турнира составил 8.800.000 долларов.

Уже на этой неделе в Майами начнется второй турнир «Солнечного дубля» — той же категории WTA-1000, что и Индиан-Уэллс. На нем также будут представлены все сильнейшие теннисистки.