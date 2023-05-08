Как долго может ехать «скорая»?

Как рассказал агентству «Минск-Новости» заместитель главного врача по организационно-методической работе городской станции скорой медицинской помощи Минска Олег Воробей, все вызовы делятся на экстренные и неотложные.

По экстренным время приезда медиков не должно превышать 20 минут, по неотложным – 75 минут.

– Данные цифры могут показаться большими, – пояснил Олег Воробей. – Если не учитывать, что это максимально допустимый порог. Бригада может приехать и в течение 15 минут – в зависимости от расстояния.

Бригаду отправляют не на каждый вызов.

– Диспетчер – работник со средним медицинским образованием – в разговоре с обратившимся определяет, необходимо ли отправлять бригаду СМП, – объяснил Олег Воробей. – Есть случаи, когда рекомендуют обратиться, скажем, в амбулаторно-поликлиническую организацию либо в травмпункт, при условии, что пострадавший может передвигаться самостоятельно.

Многие любят жаловаться, мол, скорая приехала и ничего не сделала. В некоторых случаях она и не должна.

– Наша задача – прибыть на вызов, осмотреть пациента и принять правильное тактическое решение, – объясняил доктор. – Либо оказание симптоматического лечения (по необходимости) и передача активного вызова в поликлинику, чтобы врач посетил обратившегося на дому, либо доставка в приемные отделения больничных организаций, где специалисты исключат ту или иную патологию, угрожающую жизни.