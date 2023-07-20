Как будут формироваться цены на стоматологические услуги?

Об этом рассказал главный внештатный стоматолог Минздрава, ректор БГМУ член-корреспондент НАН Беларуси, доктор медицинских наук профессор Сергей Рубникович.

В Беларуси пересматриваются подходы к ценообразованию на стоматологические услуги. Если раньше регулировали только стоимость ортопедической стоматологии и зуботехнических работ, то сейчас очередь дошла до всех пяти видов, в том числе — терапии, хирургии и ортодонтии.

— Наша цель — сформировать справедливые цены, но без снижения качества помощи, — говорит Рубникович. — Для этого более 50 экспертов, в том числе представители частного бизнеса, пересмотрели нормы времени и нормы расходов.

Важно: сейчас регулированию подлежит исключительно тариф на услугу — без учета стоимости расходных материалов. Мы считаем, что такой подход не ограничивает ни потребителя (пациента), ни субъекта хозяйствования в ценовом выборе ассортимента материалов для оказания услуг.

Не стоит забывать, что львиную долю стоимости занимают расходные материалы. Введение регулирования «заставит» субъекты хозяйствования коммерческого сектора рассчитывать тарифы без учета стоимости расходных материалов, а использование для расчетов норм времени и норм расхода материалов позволит исключить необоснованное завышение итоговой стоимости платных стоматологических услуг.

Планируется, что трудовые и временные затраты на те или иные услуги снизятся на 10-30%. Отсюда вытекает и снижение цен.

Все делается для людей — пересматривая постановления, мы вносим новые виды услуг, убираем те, которые устарели. Все изменения согласуются с новыми клиническими протоколами. Также есть новые инструкции по применению, туда вошли новые технологии, такие как лазерные, клеточные технологии, цифровые, аддитивные, в рамках которых мы сегодня и работаем. Исключено порядка 400 позиций, введено новых — 200. Новые услуги появляются в связи с тем, что совершенствуется стоматологическая помощь, устаревшие позиции заменяются на более современные, т.е. происходит адаптация. Именно эти подходы позволят снизить расходы и материалов, и времени на те или иные услуги, которые будут оказываться на стоматологическом приеме.

Вторая составляющая этого вопроса — материалы, которые мы используем. К сожалению, многие из них закупаются в ближнем и в дальнем зарубежье. Если затраты на материалы будут снижаться, будет уменьшаться и стоимость стоматологической услуги. Тут стоит задача перед стоматологическим, научным и образовательным сообществами — разработка своих материалов, технологий и методик.

Важно: новшество вступит в силу с 1 ноября и будет касаться всех клиник — и государственных, и частных.