Как бороться с потливостью?

И каких блюд лучше избегать летом?

«Когда жара потеть – это нормально. Нормально это и во время или после физических упражнений, активной физической работы (например, на даче). Так наш организм саморегулирует температуру тела, чтобы не перегреться.

Но если вы потеете все время, даже когда прохладно, – это уже не норма, — говорит эндокринолог Павлова. — Пройдемся по пунктам:

Возможны проблемы в работе щитовидной железы.

Такое, например, случается при гипертириозе, когда щитовидная железа начинает вырабатывать огромное количество гормона тироксина – он для нашего организма, как дрова для печки. Из-за этого все процессы ускоряются: повышается тревожность, сложно усидеть на месте, хочется все время двигаться, пульс зашкаливает, руки трясутся, начинает стремительно теряться вес, при этом человек обычно ест больше привычного. И потеет.

Сбои в выработке женских половых гормонов.

Снижение выработки полового гормона эстрадиола или нарушение чувствительности рецепторов к эстрогенам тоже приводит к потливости. Обычно это случается в менопаузе, но если такое происходит у женщин фертильного возраста, то симптом требует внимания. Это может быть предвестником различных серьезных заболеваний — от сердечно-сосудистых и воспалительных до онкологических. Поэтому важно обратиться к гинекологу или эндокринологу.

У мужчин – дисбаланс гормона дигидротестостерона

Обильное потоотделение у мужчин, которое сопровождается сильным запахом мускуса (даже после душа) говорит дисбалансе гормона дигидротестостерона. А значит – вам прямая дорога к эндокринологу.

Кстати, дигидротестостерон может сильно воздействовать на предстательную железу. Если у мужчины заметны другие признаки гормональных нарушений (выпадение волос на голове, сальность кожи, угревая болезнь), а также снижение напора струи при мочеиспускании или ощущение остаточной мочи после опорожнения мочевого пузыря, частые ночные походы в туалет, то нужно срочно посетить уролога.

А еще иногда организм реагирует повышенной потливостью на стресс.

От каких продуктов лучше отказаться, чтобы не потеть?

Если вы заметили за собой чрезмерное потоотделение, возможно, виновата не только жара. Некоторые продукты также вызывают повышенную потливость за счет своего термогенного эффекта (когда такая пища расщепляется в организме, часть ее высвобождается в виде тепла).

Какой еды лучше избегать в самые знойные летние дни, чтобы не испытывать дополнительный дискомфорт?

Соленая пища

Когда вы едите продукты, содержащие много натрия, ваше тело вынуждено избавляться от излишков соли с помощью пота. Вот почему соленые продукты возглавляют список продуктов, от которых лучше держаться подальше в жару. Сюда относятся соленые снеки, вроде чипсов или орешков, многие консервированные продукты (особенно рыбные и овощные консервы), соусы и т. п.

Обработанные продукты

В обработанных продуктах обычно не хватает клетчатки и ферментов, необходимых для правильного переваривания. Такая еда также содержит большое количество жира, что еще больше затрудняет пищеварение. А каждый раз, когда тело усиленно пытается переварить тяжелую пищу, увеличивается потоотделение.

К самым распространенным обработанным продуктам относятся фастфуд, жирная выпечка (вроде пирогов или круассанов) и замороженные полуфабрикаты (читайте также: 6 главных опасностей, которые скрывают замороженные продукты).

Напитки с кофеином

Кофеин воздействует на центральную нервную систему, увеличивает частоту сердечных сокращений и повышает кровяное давление. После этого организм начинает имитировать реакцию бегства или борьбы, пробуждая потовые железы. Тепло от горячего кофе или чая также повышает внутреннюю температуру тела, заставляя потоотделение усиливаться еще больше. Так что в жару лучше отказаться от напитков, содержащих много кофеина. Сюда входят и кофе, и чай (зеленый и черный), и энергетики, и многие виды газировки.

Алкогольные напитки

Алкоголь также увеличивает частоту сердечных сокращений и повышает внутреннюю температуру тела, а значит, увеличивает выделение пота. Причем чем больше вы пьете, тем больше потеете (даже если это коктейль или игристое со льдом).

Острая пища

Блюда с острыми специями тоже провоцируют потливость — за счет эффекта жжения они буквально обманывают вашу ЦНС, заставляя организм запускать механизм охлаждения.

Сладости

Продукты с высоким содержанием сахара и углеводов (а это практически все существующие десерты) производят значительный термический эффект, потому что организму достаточно трудно их расщеплять. Кроме того, сладкие блюда вызывают резкие скачки сахара в крови, что тоже становится причиной сильного потоотделения (читайте также: 7 способов избавиться от сахарозависимости).

Продукты с высоким содержанием белка

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Белковая еда тоже обладает высоким термогенным эффектом — она отдает часть содержащейся в ней энергии в виде тепла. Кроме того, когда мы едим много белка, в качестве побочного продукта при переваривании образуется мочевина. А от нее организм избавляется с помощью пота. Таким образом мясо и рыба в жару могут нанести вам «двойной удар», заставив сильно вспотеть.