Как бороться с недостатком влаги в почвах?

Об этом рассказал директор РУП «Институт мелиорации» НПЦ НАН Беларуси по земледелию кандидат технических наук Александр Анженков.

«Орошение — довольно эффективный способ борьбы с недостатком воды, но в то же время это одно из самых дорогостоящих мероприятий, которое необходимо использовать в последнюю очередь, — говорит Анженков. — Для начала необходимо задействовать такие ресурсы, как правильный севооборот, своевременное внесение питания в необходимых количествах, а также защиту растений. И только в случае, если эти ресурсы будут использованы полностью, дополнять их орошением.

По сути, орошение должно становиться неким страховым элементом. Его необходимо развивать на культурных пастбищах возле крупных животноводческих предприятий, для которых перебои в кормах критичны и недопустимы.

С мелиоративной точки зрения особенностью изменения гидрологической обстановки в Беларуси является дифференциация периодов отсутствия и избытка влаги. Отмечу, что в стране будет сохраняться необходимость использования всех существующих мелиоративных систем — как осушительных, так и осушительно-увлажнительных, поскольку периоды переувлажнения у нас наблюдаются не только весной, но и летом.

Что касается перевода осушительных систем в осушительно-увлажнительные, этот процесс возможен, но с соблюдением целого ряда условий. Так, для этого должна быть пригодная территория с равнинным рельефом, водопроницаемостью почвы, наличием водоисточников — поверхностных или грунтовых стоков. В противном случае систему можно построить, но не получить нужного эффекта.