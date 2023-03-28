Об этом на своем примере рассказала известная белорусская модель и мать троих детей Екатерина Доманькова.

«Иногда, как и у многих людей, на которых возложена большая ответственность и много задач, у меня случается… подгорание, — поделилась Екатерина Доманькова. — За последние годы я научилась не проваливаться до глубин эмоционального опустошения. Делать это, когда ресурс успел растратиться, достаточно сложно. Проще закапаться, загрустить, зажалеть себя. Поэтому лучше этого не допускать.

Я выделила, что обязательно должно присутствовать в моей рутине, чтобы я оставалась в равновесии.

Время в заботе о себе. Для меня очень важны ритуалы красоты и здоровья. 15-20 минут это must!

Мой внешний вид.

Макияж и формат одежды дома, где я провожу 90% времени, — будто придут гости. Если начинаю лениться и позволять себе гульки и спортивки — просто физически начинаю плохо себя чувствовать. Внешний вид — залог моего бодрого настроя.

Время вдвоем с мужем.

Дома мы родители и выделить пространство для нас, как для пары, очень сложно. Ужины вдвоем вне дома, совместные поездки хорошо подзаряжают мою эмоциональную батарейку.

Здоровое питание.

Если ленюсь питаться полезно, сил становится меньше, что сказывается и на настроении. Про спорт можно и не говорить, без него я

Связь с природой.

Без нее я сама начинаю увядать, поэтому несколько раз в неделю гуляю, раз в неделю-две уезжаю в горы на хайкинг.

Делегирование.

Передаю ответственность и хлопоты, где это возможно. Сокращаю и оптимизирую расходы своего времени на то, что можно передоверить. Это касается и детей. Учу их самостоятельно справляться с задачами по возрасту.

Конкретная задача — в конкретный период времени.

Не делать три дела сразу, а качественно, не отвлекаясь, уделять время каждому по отдельности. Особенно это касается времени с детьми и семьёй. Распыление, мутизадочность, неправильное планирование забирают большое количество моего ресурса.

Я начинала практику выходного дня.

Предполагалось, что это будет один день в неделю, когда я отдыхаю, делаю, что хочу: откладываю дела, звонки, мамство, семейный менеджмент и тд. Пару раз получилось…

Хочу начать медитировать, чувствую, для баланса мне это очень надо!

Но тут примерно как с выходным…