Об этом на своем примере рассказала известная белорусская модель и мать троих детей Екатерина Доманькова.
«Иногда, как и у многих людей, на которых возложена большая ответственность и много задач, у меня случается… подгорание, — поделилась Екатерина Доманькова. — За последние годы я научилась не проваливаться до глубин эмоционального опустошения. Делать это, когда ресурс успел растратиться, достаточно сложно. Проще закапаться, загрустить, зажалеть себя. Поэтому лучше этого не допускать.
Я выделила, что обязательно должно присутствовать в моей рутине, чтобы я оставалась в равновесии.
- Время в заботе о себе. Для меня очень важны ритуалы красоты и здоровья. 15-20 минут это must!
- Мой внешний вид.
Макияж и формат одежды дома, где я провожу 90% времени, — будто придут гости. Если начинаю лениться и позволять себе гульки и спортивки — просто физически начинаю плохо себя чувствовать. Внешний вид — залог моего бодрого настроя.
- Время вдвоем с мужем.
Дома мы родители и выделить пространство для нас, как для пары, очень сложно. Ужины вдвоем вне дома, совместные поездки хорошо подзаряжают мою эмоциональную батарейку.
- Здоровое питание.
Если ленюсь питаться полезно, сил становится меньше, что сказывается и на настроении. Про спорт можно и не говорить, без него я
- Связь с природой.
Без нее я сама начинаю увядать, поэтому несколько раз в неделю гуляю, раз в неделю-две уезжаю в горы на хайкинг.
- Делегирование.
Передаю ответственность и хлопоты, где это возможно. Сокращаю и оптимизирую расходы своего времени на то, что можно передоверить. Это касается и детей. Учу их самостоятельно справляться с задачами по возрасту.
- Конкретная задача — в конкретный период времени.
Не делать три дела сразу, а качественно, не отвлекаясь, уделять время каждому по отдельности. Особенно это касается времени с детьми и семьёй. Распыление, мутизадочность, неправильное планирование забирают большое количество моего ресурса.
- Я начинала практику выходного дня.
Предполагалось, что это будет один день в неделю, когда я отдыхаю, делаю, что хочу: откладываю дела, звонки, мамство, семейный менеджмент и тд. Пару раз получилось…
- Хочу начать медитировать, чувствую, для баланса мне это очень надо!
Но тут примерно как с выходным…